Salvatierra de los Barros tuvo su minuto sísmico: 1,9 grados y epicentro muy poco profundo

Los vecinos de Salvatierra de los Barros y sus alrededores iniciaron la Semana Santa con un susto: la tierra tembló este domingo momento antes del mediodía. La leve sacudida se convirtió en la comidilla del día entre los vecinos, quienes no acertaban a discernir si se debía a un terremoto o al estruendo de un camión.

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) se confirma que el movimiento sísmico se registró a las 11.23.28 horas del domingo 29 de marzo. La magnitud se elevó a 1,8, según la escala de Ritcher, con epicentro al noroeste de Salvatierra de los Barros (Badajoz) y a dos kilómetros de profundidad.

Latitud y longitud

Según la información del IGN, el temblor se localizó en latitud 38.4984 y longitud -6.6886, con esa profundidad tan corta que, en el mundo de los terremotos, se considera casi de "ras de suelo".

Y aun así, este tipo de episodios sirven para algo muy útil: recordar que, aunque Extremadura no sea una zona de grandes seísmos, en España hay actividad sísmica y conviene tener claro qué hacer si alguna vez el temblor llega con más potencia. Protección Civil explica, además, que no existe un método capaz de predecir cuándo y dónde ocurrirá un terremoto, así que la clave es la prevención y saber reaccionar.

Qué hacer si tiembla (guía rápida y práctica)

Igualmente, el Instituto Geológico Nacional determina qué hacer en caso de un movimiento sísmico.