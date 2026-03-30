Soraya Vega aboga por mejorar la coordinación con UPA-UCE para defender a agricultores y ganaderos extremeños

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Soraya Vega aboga por "mejorar la coordinación" con la organización agraria UPA-Uce que "sabe mejor que nadie lo que necesitan los agricultores y ganaderos" de la región.

Soraya Vega se ha pronunciado de esta forma tras mantener una reunión de trabajo en Mérida con la organización profesional agraria UPA-UCE, en el marco de la ronda de encuentros que está desarrollando con los sindicatos y organizaciones profesionales presentes en el Comité Regional del PSOE extremeño.

Organizaciones "hermanas"

En su intervención, Vega ha subrayado que "no se puede entender el PSOE de Extremadura sin su prolongación en organizaciones hermanas como UGT en el ámbito sindical o UPA-UCE en el ámbito agrario", tras lo que ha resaltado la importancia de reforzar estos vínculos para "dar respuestas reales" a la ciudadanía.

Durante el encuentro, la candidata ha coincidido "plenamente" con UPA-UCE en un diagnóstico claro sobre el futuro del sector agrario, sobre el que ha resaltado que "el campo necesita más familias y menos corporaciones".

Explotaciones familiares

En declaraciones a los medios, la candidata socialista ha destacado el papel de la organización agraria, "que lleva años peleando por las explotaciones familiares y por los pequeños productores, que son la gran mayoría, pero también quienes menos capacidad tienen de hacer fuerza por sí solos".

Así, Soraya Vega ha valorado que "la labor que hace UPA-UCE es inmensa" y ha apostado por mejorar la coordinación entre ambas organizaciones, ya que "UPA-UCE sabe mejor que nadie lo que necesitan los agricultores y ganaderos de nuestra región, y el PSOE de Extremadura tiene representación institucional en todos los niveles, desde Mérida hasta Estrasburgo", por lo que "la clave está en trabajar de la mano", ha apuntado.

Más coordinación

Por ello, ha propuesto "una mayor coordinación y una estrategia parlamentaria conjunta para llevar las necesidades del campo a todas las instituciones", señala su candidatura en nota de prensa.

Asimismo, Vega ha advertido de que el sector agrario se enfrenta a "retos cada vez más complejos y acelerados", tras lo que ha lamentado que "lejos de abordarlos desde el diálogo", actualmente se está en "una batalla constante promovida por la derecha y la ultraderecha que solo genera confusión".

Recortes en la futura PAC

En este contexto, ha recordado que "desde la entrada de España en la Unión Europea, el comisario de Agricultura siempre ha sido conservador o del PP europeo", y ha alertado de que "la futura Política Agraria Común (PAC), que viene con un recorte brutal, está siendo diseñada por un comisario de ese mismo signo político".

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Por último, la candidata ha hecho un llamamiento a "parar esta deriva, recuperar el diálogo y apostar por políticas progresistas que garanticen un futuro digno para el campo extremeño".