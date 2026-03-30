El viento pone a prueba la Semana Santa en Extremadura: rachas de hasta 59 kilómetros a la hora

La Semana Santa en Extremaduraprosigue su andadura con los paraguas guardados. Sin embargo, la preocupación se centra en el viento que, a las 8 de esta mañana, se registraban rachas de hasta 59 kilómetros a la hora en Piornal (Cáceres) y que soplará, sobre todo, en las horas centrales de la jornada. No obstante, tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteored anuncian cielos despejados o con intervalos de nubes altas y sin una señal clara de lluvia durante el día.

Por ello, la clave para las cofradías extremeñas no se focaliza en el agua, sino en el aire. La Aemet apunta a viento de noreste y norte, con más intensidad en zonas de montaña, y no descarta rachas muy fuertes en puntos expuestos del norte. En esas áreas, una salida puede obligar a extremar precauciones con elementos de los pasos, adornos y tramos más abiertos del recorrido.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se caracteriza por fresco en las primeras horas y templado en el resto del día. Así, los termómetros oscilan entre los 22 y los 5 grados en Badajoz, y los 19 y los 4 grados en Cáceres.

Madrugada ventosa en la provincia de Cáceres

Por otro lado, la madruga se ha distinguido por los fuertes vientos, incidiendo sobre todo en la provincia de Cáceres. Así, y según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología, Piornal ha registrado rachas de 59 kilómetros a la hora. Le sigue Tornavacas con 58, Plasencia con 53, Coria con 51 y Garganta la Olla con 50 kilómetros a la hora.