Reacción animalista
Afean a la Asamblea de Extremadura que acogiera una jornada taurina convertida en "teletienda"
La fundación Franz Weber registra una queja formal ante el presidente del Parlamento extremeño y cuestiona que una actividad "promovida por un empresario" se celebrara en una sala de la Cámara
La Fundación Franz Weber ha anunciado el registro de una queja formal ante el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, por la celebración este lunes de una Jornada Taurina Parlamentaria en una de las salas de la Cámara que, según sostiene la organización, estuvo "promovida por un empresario".
En una nota, la fundación ha asegurado que con esta actividad el Parlamento extremeño "se asemejó más a un anuncio de teletienda que a una verdadera actividad de trabajo y reflexión". A su juicio, esa vinculación con un empresario taurino "superaría el criterio de jornada parlamentaria".
Petición de explicaciones
Franz Weber ha señalado que pedirá explicaciones a Manuel Naharro sobre los criterios que sigue la Presidencia para permitir que promotores privados organicen actos en la sede de la Asamblea, a la que se refiere como la casa del conjunto de la ciudadanía extremeña, y también sobre la forma en que se realizan las invitaciones para participar en ellos.
La organización ha añadido que preguntará además por los medios técnicos, humanos y económicos que se han puesto a disposición de los convocantes de la actividad.
Menores y advertencia de la ONU
La fundación ha denunciado también que durante la jornada se realizaron, según su versión, "las habituales afirmaciones sobre la necesidad de que niños, niñas y adolescentes accedan a una práctica de violencia explícita", en alusión a la tauromaquia.
Junto a ello, ha recordado la reciente advertencia del Comité de los Derechos del Niño, que el pasado 6 de febrero interpeló a España y a las comunidades autónomas sobre la tauromaquia en sus observaciones finales, con un apartado específico dentro del bloque referido a la violencia contra los niños. Según ha precisado Franz Weber, ese organismo recomendó que se establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, "sin excepción", además de promover acciones de sensibilización entre funcionarios públicos, medios de comunicación y ciudadanía sobre "los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros".
La asociación ha defendido por ello que la Asamblea, como institución parlamentaria, "debería sentirse aludida" por las peticiones de un organismo de Naciones Unidas, al recordar que España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y que ese tratado se integra en el marco normativo.
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