Alianza para combatir la seca en las dehesas extremeñas y proteger el futuro del cerdo ibérico

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) y la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici) han firmado un convenio para impulsar la lucha integrada contra el decaimiento y la seca en las dehesas de encinas y alcornoques, una amenaza creciente para uno de los paisajes más emblemáticos y estratégicos de la región.

Objetivos

El acuerdo, publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), busca trasladar conocimiento al sector del cerdo ibérico, promover medidas de control y reforzar la investigación sobre esta enfermedad, que afecta directamente a la salud de la dehesa y, con ello, a la actividad ganadera y al equilibrio económico de numerosas comarcas extremeñas.

La colaboración entre ambas entidades contempla la difusión de información sobre la enfermedad, causada por el patógeno Phytophthora cinnamomi, la formación de profesionales del sector y la elaboración de herramientas específicas como un manual de lucha integrada adaptado a la dehesa, con el fin de ofrecer respuestas prácticas y ajustadas a la realidad del terreno.

El convenio también abre la puerta a la realización de estudios conjuntos para analizar la eficacia de distintos métodos de control, una línea de trabajo que permitirá avanzar en soluciones basadas en la evidencia científica y en la experiencia de quienes trabajan cada día en este ecosistema.

Entre los compromisos asumidos, Cicytex aportará conocimiento científico, asesoramiento técnico y apoyo a la investigación, además de promover la creación de grupos de trabajo con propietarios de dehesas, ganaderos e industriales, reforzando así la cooperación entre ciencia y sector productivo.

Ámbito del ibérico

Por su parte, Asici se encargará de facilitar la transferencia de esa información al ámbito del cerdo ibérico, aportar su experiencia en el manejo del ganado y colaborar en las acciones de divulgación previstas, con el objetivo de que los avances lleguen de forma útil y directa a los profesionales implicados.

El acuerdo no contará con dotación económica y tendrá una vigencia inicial de tres años, aunque podrá prorrogarse si ambas partes así lo consideran oportuno, según las condiciones recogidas en su publicación oficial.

Además, se constituirá una comisión de seguimiento encargada de coordinar las actuaciones, velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos y resolver las posibles incidencias que puedan surgir durante el desarrollo del convenio, garantizando así una supervisión continua del trabajo conjunto.

El objetivo final de esta alianza es avanzar en soluciones que permitan frenar el deterioro de las dehesas, un ecosistema esencial para la cría del cerdo ibérico y para el equilibrio ambiental, social y económico de amplias zonas de Extremadura, donde la conservación del medio natural y la viabilidad del sector agroganadero van de la mano.