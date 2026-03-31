Campo
Las ayudas por las borrascas del Gobierno discriminan "a más de media Extremadura", según La Unión
El FEGA publica la relación de beneficiarios de las ayudas estatales por los daños del invierno, pero esta organización agraria denuncia nuevas trabas para cobrar, la exclusión de amplias zonas extremeñas y la falta de respuesta de la Junta
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicó este lunes la relación de beneficiarios de las ayudas destinadas a compensar los daños causados por las borrascas de este invierno en Andalucía y Extremadura, unas medidas incluidas en el Real Decreto-ley 5/2026, actualmente en tramitación como proyecto de ley. La publicación del listado, que en principio debía suponer un alivio para los afectados, ha reabierto este martes la polémica sobre el alcance real de estas ayudas en el campo extremeño.
Cambios en la tramitación
Según denuncia en un comunicado La Unión Extremadura, el procedimiento para acceder a estas ayudas ha cambiado de forma sustancial respecto a lo inicialmente previsto. El decreto-ley establecía que la concesión se realizaría de oficio, de manera que los agricultores que cumplieran los requisitos recibirían el abono sin necesidad de más trámites. Sin embargo, una orden del Ministerio de Agricultura publicada el 28 de marzo introduce la obligación de aceptar expresamente la ayuda en un plazo de 15 días. El sector advierte de que esta modificación de última hora puede dejar sin cobrar a numerosos beneficiarios que no completen el trámite dentro del plazo fijado.
Provincia de Cáceres
La organización agraria lamenta además que muchas explotaciones agrarias con daños de consideración hayan quedado fuera de estas ayudas por la delimitación territorial aprobada por el Gobierno central. En este sentido, denuncia que gran parte de los términos municipales de Extremadura no se incluyen en el ámbito geográfico de la convocatoria, con especial mención a la provincia de Cáceres. La exclusión de toda la provincia cacereña, pese a los importantes daños sufridos durante los temporales, se ha convertido en uno de los principales focos de indignación entre los afectados.
Comparación con Andalucía
El comunicado también carga contra la Junta de Extremadura por, a su juicio, no haber puesto en marcha ninguna medida de apoyo específica para los damnificados por las borrascas. Mientras tanto, recuerda que en Andalucía ya se ha publicado la Orden de 27 de marzo por la que se aprueban ayudas para estos afectados por importe de 500 millones de euros. La comparación con la respuesta andaluza refuerza la sensación de abandono que denuncia el sector agrario extremeño ante una campaña marcada por los daños meteorológicos.
Críticas a la Junta
“¿Por qué motivo el Gobierno de la Nación discrimina a multitud de municipios de Extremadura, incluida la provincia de Cáceres entera?”, se pregunta la organización denunciante en la citada nota. “¿Por qué motivo se endurecen los requisitos aprobados en un Real Decreto-ley?” y “¿Hasta cuándo la Junta de Extremadura va a seguir ignorando los problemas de sus ciudadanos y atendiendo exclusivamente a ver quiénes son los que ocupan los sillones del Consejo de Gobierno?”, añade el mismo comunicado. Las críticas se dirigen así tanto al Ejecutivo central, por el diseño y el alcance de las ayudas, como al Ejecutivo autonómico, por su falta de iniciativa ante la situación del campo extremeño.
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