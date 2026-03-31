Previsión meteorológica
El buen tiempo acompaña las procesiones en Extremadura este martes 31 de marzo: cielos despejados y temperaturas agradables
En cinco localidades de Cáceres, la Agencia Estatal de Meteorología registró rachas importantes de viento, superando los 50 kilómetros por hora en Piornal y Tornavacas
El buen tiempo sigue acompañando a la Semana Santa de Extremadura. Si tanto el domingo como el lunes las hermandades celebraron las procesiones sin mirar al cielo, aunque algo preocupadas por el viento, este martes ni el aire dificulta los desfiles.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored, Extremadura disfruta este último día del mes de marzo de cielo despejado o poco nuboso, de temperaturas en ascenso y viento moderado.
Así, las temperaturas oscilan entre los 8 y los 25 grados en Badajoz, y entre 7 y 23 grados en Cáceres, lo que permitirá a los fieles disfrutar de un clima templado durante los actos religiosos.
Vientos moderados y algunas rachas en el norte
En cuanto al viento, se espera que soplen desde el noreste y norte, de carácter flojo o moderado, con algunas rachas fuertes o muy fuertes en las zonas de montaña del norte de Extremadura.
Para aquellos que vayan a participar o asistir a las procesiones de Semana Santa, es importante tener en cuenta que, aunque el viento se prevé moderado, las condiciones generales acompañan la celebración religiosa, permitiendo que las cofradías recorran las calles sin mayores inconvenientes.
Por último, la Agencia Estatal de Meteorología registró rachas importantes de viento en cinco localidades cacereñas: Piornal y Tornavacas con 55 kilómetros a la hora, Cañaveral 54, Hervás 50 y Brozas con 46 kilómetros a la hora.
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