El cribado de cáncer de mama recorrerá 15 pueblos y citará a 8.500 extremeñas en abril

El Servicio Extremeño de Salud ha citado durante el mes de abril a más de 8.500 mujeres para realizarse mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama, con un despliegue que combinará unidades móviles en municipios pequeños y atención en centros sanitarios de las principales ciudades.

Más de 4.000 mujeres están llamadas a realizarse la prueba en las dos unidades móviles del programa, mientras que otras 4.400 usuarias serán atendidas en centros de Atención Especializada de las localidades más pobladas.

La campaña arrancará el miércoles 1 de abril en Pueblonuevo de Miramontes, en la provincia de Cáceres, y continuará después por otros municipios repartidos por la región. El recorrido de las unidades móviles incluye Tiétar, Granja de Torrehermosa, Talayuela, Peraleda del Zaucejo, Malpartida de la Serena, Zalamea de la Serena, Losar de la Vera, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, Valle de la Serena, Jarandilla de la Vera, Puebla de Alcocer, Esparragosa de Lares y Guijo de Santa Bárbara.

El medio rural, en el centro del dispositivo

Junto a las quince localidades incluidas en la ruta principal, también se ha citado a mujeres de otras cinco poblaciones que deberán desplazarse hasta alguno de esos puntos para someterse a la prueba. Es el caso de las residentes en San Cristóbal, Galizuela, Barquilla de Pinares, Santa María de las Lomas y Robledillo de la Vera.

En paralelo, el SES atenderá a las mujeres residentes en núcleos urbanos en distintos centros de Atención Especializada. La distribución prevista para abril sitúa a Badajoz como el área con más citaciones, con 1.420 mujeres, seguida de Cáceres, con 947.

También están programadas mamografías en Mérida y Navalmoral de la Mata, con 612 usuarias en cada caso; en Don Benito-Villanueva, con 586; en Plasencia, con 401; en Zafra, con 208; en Coria, con 92; y en Talarrubias, con 39.

Un programa consolidado desde 1998

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura se desarrolla desde 1998 y se dirige a mujeres de 47 a 69 años residentes en la comunidad, además de aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.

La iniciativa forma parte de las políticas de prevención sanitaria que buscan anticiparse a la enfermedad antes de que aparezcan síntomas. En ese contexto, la mamografía periódica sigue siendo una de las pruebas de referencia para detectar lesiones en fases iniciales.