DEKRA activa sus cuatro ITV en Extremadura a partir del 6 de abril y abre ya las citas 'online'

DEKRA comenzará a operar las ITV en Extremadura a partir del 6 de abril, con la puesta en marcha ese día de los centros de Cáceres y Badajoz y la apertura el 13 de abril de las estaciones de Navalmoral de la Mata y Plasencia. La compañía ha activado ya la cita previa para turismos y vehículos ligeros, como furgonetas, por lo que los usuarios pueden reservar desde este momento cita para pasar la ITV.

Las citas para pasar la inspección pueden solicitarse en el teléfono 927 090 482 y a través de la página web oficial de DEKRA (www.dekraitv.es).

Este despliegue se enmarca en la concesión que la compañía se ha adjudicado en la región por un periodo de 25 años, que abarca el 32% del territorio extremeño, incluidas las zonas más densamente pobladas y las dos capitales de provincia.

Prioridad inicial y ampliación progresiva

En esta primera fase de arranque, DEKRA ha priorizado la puesta en servicio de las líneas destinadas a turismos y vehículos ligeros, como furgonetas, concentrando los recursos disponibles en dar respuesta a la elevada demanda existente para este tipo de vehículos. La compañía trabaja ya en la ampliación progresiva de servicios, con el objetivo de ofrecer una cobertura completa a todos los usuarios en el menor plazo posible.

PI STUDIO

“Con la apertura progresiva de las estaciones y la activación de la cita previa, queremos facilitar cuanto antes el acceso al servicio a los conductores extremeños, especialmente en un momento en el que existe una demanda clara de fechas y disponibilidad”, señala Alberto Ferrer, coordinador de DEKRA ITV en Extremadura.

Nuevas estaciones de gran capacidad

Como parte del desarrollo estructural de la concesión, la empresa proyecta la construcción de dos nuevas estaciones fijas de gran capacidad en Cáceres y Badajoz, dotadas con cinco líneas de inspección cada una y preparadas para atender desde turismos y motocicletas hasta vehículos industriales y agrícolas.

Según la compañía, su tamaño, equipamiento tecnológico y configuración operativa permitirán absorber altos volúmenes de demanda, reducir tiempos de espera y ofrecer un servicio más ágil y eficiente en las principales áreas urbanas.

La concesión incluye las ciudades de Badajoz y Cáceres, lo que asegura presencia en los principales centros administrativos, económicos y poblacionales de la comunidad.

Modelo flexible para todo el territorio

Las estaciones prestarán servicio en las instalaciones ya existentes, lo que permitirá mantener la cercanía y la comodidad para los vecinos y usuarios de cada zona, facilitando además la puesta en marcha del servicio en las fechas previstas.

En esta primera fase, la compañía asumirá la capacidad existente en emplazamientos ya operativos, garantizando la continuidad del servicio mientras desarrolla las nuevas infraestructuras. Esta transición incluye instalaciones en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata.

Junto a la actividad en estaciones fijas, DEKRA contará además con una ITV agrícola itinerante, un servicio que se desplazará por distintos municipios para realizar inspecciones a tractores y ciclomotores, con el fin de acercar este servicio a los usuarios del entorno rural.

Este modelo combina estaciones fijas y unidades móviles para adaptarse a la realidad de Extremadura, una región extensa y con municipios dispersos, y busca garantizar una cobertura eficiente, accesible y equilibrada.

Refuerzo del empleo y continuidad de plantillas

La puesta en marcha del nuevo servicio ha supuesto además un refuerzo del empleo en la región. DEKRA ha llevado a cabo nuevas contrataciones y ha apostado por la integración y continuidad de los equipos existentes, con el objetivo de garantizar que el cambio de operador se ha realizado sin pérdida de puestos de trabajo.

A través de un comunicado afirma, además, que todo el personal ha recibido la formación necesaria para adaptarse a los estándares y procedimientos de la compañía.

Asimismo, las personas interesadas en formar parte de la empresa pueden remitir su currículo a través del apartado “Trabaja con nosotros” disponible en la página web de DEKRA.

Un mercado con alta demanda

El mercado regional, que combina estaciones ITV públicas y privadas concesionadas, ha registrado alrededor de 645.000 inspecciones en un año, lo que refleja la dimensión del servicio y la necesidad de reforzar la capacidad en determinados puntos.

Con la activación de la cita previa, el calendario ya definido para la puesta en marcha de las estaciones ITV y el desarrollo de nuevas infraestructuras, la compañía da respuesta a la demanda existente entre los conductores extremeños, que en las últimas semanas venían reclamando mayor certeza sobre la disponibilidad y los plazos para pasar la ITV en la región.