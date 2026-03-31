Las diócesis extremeñas celebran la Misa Crismal en Badajoz, Coria y Plasencia

La Catedral de Badajoz ha albergado este Martes Santo la Misa Crismal, presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por el obispo emérito de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, y 150 sacerdotes procedentes de toda la Archidiócesis.

En la Misa Crismal se bendicen los óleos y se consagra el crisma que serán utilizados a lo largo del año en todas las parroquias de la Archidiócesis para los distintos sacramentos, como el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal o la unción de los enfermos.

Renovación de promesas

Junto a ello, los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales, las que hicieron el día de su ordenación, a la vez que se ha entregado al delegado episcopal para el Patrimonio Cultural, Agustín Velázquez, la 'Cruz Pro Ecclesia et Pontifice'.

En su homilía, José Rodríguez Carballo ha agradecido a los sacerdotes su dedicación y les ha pedido que no se dejen llevar por la comodidad para atender a las periferias, como también les ha trasladado que no pueden atender solamente a quien llega, sino que deben salir a buscar a los alejados y ofrecerles a todos la misericordia de Dios.

Sobre la renovación de las promesas sacerdotales, ha apuntado que supone también renovar su entrega y ha advertido que "nuestro ministerio solo dará fruto desde una profunda comunión con el Señor". En otro momento, ha señalado que "la renovación no es pasado, es volver al primer amor, es dejarnos seducir de nuevo por el Señor".

Mensaje a sacerdotes y laicos

El arzobispo les ha pedido igualmente a los sacerdotes que acompañen a las vocaciones que "Dios nos da al sacerdocio" para que no se pierda ninguna, así como a los laicos que recen por los sacerdotes porque lo necesitan, como también "cercanía, afecto y, cuando nos equivoquemos, vuestro perdón".

Este año la colecta de esta celebración va destinada íntegramente a Cáritas Diocesana. Así, los presbíteros no olvidan a quienes sufren escasez de recursos materiales necesarios para subsistir con dignidad y muestran su apoyo a esta institución eclesial que apoya a los más necesitados, según indica el Arzobispado en nota de prensa.

Cruz Pro Ecclesia et Pontífice

Una particularidad que ha tenido este año la Misa Crismal ha sido la entrega a Agustín Velázquez, delegado episcopal para el Patrimonio Cultural, de la 'Cruz Pro Ecclesia et Pontifice'. Se trata de una condecoración que otorga el Papa a petición del obispo local, y que le es conferida a quienes han demostrado un "largo y excepcional" servicio a la Iglesia católica o al pontífice.

En el momento de la acción de gracias, don José le ha impuesto esta medalla y le ha entregado el diploma que la acredita. Agustín Velázquez ha agradecido el reconocimiento, del que dijo que es "inmerecido" y ha atribuido el mérito de la conservación del patrimonio también a su mujer, que le acompañaba y a la que resta atención por su dedicación a la Archidiócesis. También a los sacerdotes, que están en la "primera línea" de la conservación patrimonial en sus parroquias.

Tras la Eucaristía, cada sacerdote ha recibido un ejemplar de la última carta pastoral que acaba de publicar el arzobispo, dedicada a ellos bajo el título 'La belleza y la alegría de ser sacerdote'.

Celebración en Coria

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, preside este miércoles, 1 de abril, en la Catedral de Coria, la misa crimal, una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico católico que contará con un emotivo momento con la renovación de las promesas sacerdotales.

La cita será a las 12.00 horas, cuando los sacerdotes de toda la diócesis reafirmarán su compromiso de entrega a Dios y a los fieles, según informa el Obispado de Coria-Cáceres en nota de prensa. Durante la liturgia, se llevará a cabo por parte de monseñor Pulido de la consagración de los santos óleos, esencial para la administración de los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, así como para la consagración de nuevos altares.

Se procederá también a la bendición de los óleos destinados a fortalecer a quienes se preparan para el bautismo y a aliviar a los enfermos en su sufrimiento. Al finalizar la ceremonia, los arciprestes serán los encargados de trasladar estos óleos a cada una de las parroquias de la diócesis.

Este acto garantiza que, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, se utilicen los mismos óleos bendecidos por el obispo, "manifestando que toda la comunidad camina bajo una misma fe y una misma guía", concluye la nota.

Celebración en Plasencia

El obispo de la Diócesis de Plasencia (Cáceres), Ernesto Brotóns, presidirá este miércoles al mediodía, en la catedral placentina, la celebración de la misa crismal, a la que están llamados a renovar sus promesas sacerdotales alrededor de 140 curas en activo. Según han informado el Obispado placentino, la misa crismal dará comienzo a las 12:00 horas.

Ordinariamente esta misa se celebra en la catedral de cada diócesis el Jueves Santo, "pero, por razones de conveniencia pastoral, se puede adelantar a uno de los días de la Semana Santa", caso de la Diócesis de Plasencia que la ha adelantado al miércoles. El rito de esta misa incluye la renovación de las promesas sacerdotales y tras la homilía, el obispo invita a sus sacerdotes a renovar su consagración y dedicación a la Iglesia