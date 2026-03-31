El Gobierno lamenta la "parálisis" en Extremadura por la falta de acuerdos entre PP y Vox

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lamentado este martes la situación de "parálisis" que, a su juicio, atraviesan Extremadura, Castilla y León y Aragón por la ausencia de acuerdos entre el Partido Popular y Vox.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha sostenido que este escenario se debe a "intereses que no responden al interés general". La ministra ha enmarcado así el bloqueo político en una dinámica de negociación que, según el Ejecutivo, está impidiendo avanzar en decisiones que afectan de forma directa a los ciudadanos.

La referencia a Extremadura sitúa de nuevo a la comunidad en el foco del debate político nacional, en un momento en el que los pactos entre fuerzas de la derecha siguen condicionando la estabilidad institucional en distintos territorios.

Extremadura, entre las comunidades señaladas

Saiz ha señalado que las comunidades autónomas "tienen mucho que decir" a la hora de impulsar medidas que refuercen la colaboración entre administraciones y permitan que las políticas públicas lleguen de forma efectiva a los ciudadanos.

Desde esa premisa, ha lamentado que los ciudadanos de Extremadura y de las otras dos comunidades mencionadas estén "viendo las consecuencias" de la falta de entendimiento entre PP y Vox. A su juicio, esa ausencia de acuerdos está frenando iniciativas coordinadas con el Ejecutivo central en un contexto en el que, según ha defendido, sería necesario reforzar la cooperación institucional.

La portavoz ha contrapuesto esa situación con la de otros territorios que, según su versión, sí están adoptando medidas en coordinación con el Gobierno para "acompañar" la respuesta institucional ante la coyuntura actual.

Acusación de "cálculos electorales"

En su comparecencia, Saiz también ha criticado que las negociaciones entre ambas formaciones políticas sigan sin cerrarse en estas comunidades. Según ha afirmado, detrás de ese bloqueo hay "cálculos electorales" más que una voluntad real de poner en marcha medidas útiles para la ciudadanía.

La ministra ha defendido que el Ejecutivo central está haciendo un esfuerzo para paliar los efectos de la situación actual y ha reprochado que, mientras otras autonomías sí colaboran en esa línea, en territorios como Extremadura las conversaciones entre PP y Vox continúan encalladas.

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Con estas declaraciones, el Gobierno eleva la presión política sobre los pactos pendientes entre ambas fuerzas y subraya el impacto que, a su juicio, tiene esa falta de entendimiento en la acción pública y en la respuesta institucional que reciben los ciudadanos.