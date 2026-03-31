España e Italia cierran filas para blindar el arroz, cultivo clave en Extremadura, frente a la presión de las importaciones asiáticas

España e Italia defendieron este lunes en Bruselas la necesidad de modificar los umbrales para activar la cláusula de salvaguardia automática prevista en la legislación europea, con el objetivo de proteger a los productores comunitarios de arroz frente a la avalancha de importaciones procedentes de Asia y evitar un mayor deterioro de la rentabilidad en zonas productoras como Extremadura. En la región, el arroz tiene un peso estratégico: Extremadura es la segunda comunidad productora de España, con algo más de 20.000 hectáreas, en torno al 20% de la superficie nacional.

El asunto fue abordado como punto de “varios” en el Consejo de Ministros europeos de Agricultura, a iniciativa de Italia, primer productor de arroz de la Unión Europea, cuando falta aproximadamente un mes para que el Parlamento Europeo vote sobre una cuestión que el sector considera decisiva para frenar la entrada de grano a precios muy por debajo de los costes europeos.

Roma reclama cambios en la cláusula de salvaguardia automática incluida en el Reglamento sobre el Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas, al considerar que los actuales umbrales no bastan para reaccionar con rapidez ante una alteración del mercado. La posición que ahora comparten Italia y España busca endurecer la protección comercial en un momento especialmente delicado para los arroceros europeos, presionados por el aumento de la competencia exterior y por unos precios más bajos.

A su llegada al Consejo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dejó clara la posición española y advirtió del riesgo que suponen esas entradas masivas. “España iba a apoyar este asunto, que tiene consecuencias importantes porque las importaciones de arroz a precios notoriamente inferiores a los de la UE están haciendo que nuestra producción, que es cuantitativamente inferior, se vea en peligro”, afirmó Planas.

Zonas productoras

El ministro subrayó además la relevancia directa que esta discusión tiene para varias zonas productoras españolas y citó expresamente a Extremadura entre ellas. “Es importante para quienes son productores, es decir, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Cataluña”, señaló Planas, en una referencia que vuelve a situar al cultivo arrocero extremeño entre los intereses agrarios que España lleva a Bruselas. No es un papel menor: el arroz se concentra principalmente en las Vegas del Guadiana y constituye uno de los cultivos con más peso en la producción agraria regional.

Según explicó el titular de Agricultura, el objetivo de plantear este debate en el Consejo es “llamar la atención” no solo de los Estados miembros, sino también del propio Parlamento Europeo, que tendrá en su mano la decisión final sobre unos límites de activación que el sector quiere ver rebajados cuanto antes.

Planas valoró positivamente la propuesta italiana y recordó la posición que ocupa España en el mapa europeo del arroz. “Italia plantea que se bajen las cantidades que inicialmente decidió el Consejo. Ahora está en manos del Parlamento Europeo. Yo creo que es una señal positiva”, afirmó el ministro, antes de insistir en que España, segundo productor de la UE tras Italia, quiere “preservar nuestra producción autóctona de arroz”.

Peso en Extremadura

La trascendencia del debate no es menor para Extremadura. Tras los años marcados por la sequía, el arroz ha recuperado peso en España y el Ministerio sitúa a Extremadura entre las comunidades con mayor superficie sembrada, solo por detrás de Andalucía en producción dentro de la última campaña, de ahí que cualquier cambio en la protección comercial europea tenga un reflejo directo sobre las explotaciones de la región.

En ese contexto, la ofensiva conjunta de España e Italia en Bruselas adquiere una lectura especialmente sensible para el campo extremeño: si Europa no refuerza sus mecanismos de defensa, el arroz de las Vegas del Guadiana volverá a competir en clara desventaja frente a importaciones mucho más baratas, pese a ser uno de los cultivos que mejor representan el peso agrario de Extremadura en el conjunto de España.