USO exige a la Junta de Extremadura que pague en vacaciones los pluses de turnicidad, noches y festivos

USO Extremadura exige a la Junta de Extremadura que los empleados públicos cobren durante las vacaciones los complementos ligados a su jornada habitual. El sindicato reclama una respuesta inmediata y avisa de la vía judicial si no hay contestación.

La organización sindical asegura en una nota de prensa que, durante los últimos meses, un número "muy importante" de trabajadores y trabajadoras de la Junta de Extremadura ha presentado solicitudes individuales para reclamar una corrección en sus nóminas de vacaciones. La organización sindical pide a la Administración autonómica una respuesta clara y favorable a esos escritos.

Según el sindicato, el conflicto afecta a personal que percibe de manera habitual complementos vinculados a su jornada y a la organización del servicio. En concreto, las reclamaciones urgen que durante el periodo vacacional también se abonen conceptos como la turnicidad, la nocturnidad y el trabajo en domingos y festivos, al entender que forman parte de la remuneración ordinaria.

Condiciones de trabajo habituales

La tesis que sostiene USO es que esos importes no responden a una circunstancia excepcional ni aislada, sino a condiciones de trabajo que se repiten de forma continuada en determinados puestos de la Administración regional. Por eso, la central sindical defiende que excluirlos del salario de vacaciones provoca un perjuicio económico directo a los empleados afectados.

En su argumentación, el sindicato insiste en que no está planteando una mejora retributiva nueva, sino el reconocimiento de cantidades que, a su juicio, ya forman parte del salario habitual de una parte de la plantilla. USO también sostiene que en Extremadura ya se han producido pronunciamientos judiciales favorables en casos similares.

Según indica, el Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones anuales son retribuidas, mientras que el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce igualmente vacaciones retribuidas para los funcionarios y remite al personal laboral a la legislación laboral correspondiente. El Tribunal Supremo ha fijado además que, durante las vacaciones, debe mantenerse la retribución ordinaria y que determinados complementos percibidos con habitualidad pueden integrarse en ese cálculo. Con ese respaldo, USO considera que la Junta de Extremadura dispone de margen suficiente para resolver las reclamaciones sin alargar el conflicto.

Advertencia de judicialización

El sindicato ha advertido de que, si la Administración no actúa "con responsabilidad", los trabajadores afectados acabarán acudiendo a los tribunales. A juicio de USO, ese escenario supondría para la Junta un coste evitable derivado de posibles condenas judiciales, intereses y costas, además de una mayor carga para los juzgados.

La organización añade que seguirá acompañando a los empleados públicos en este proceso y que pondrá su asesoría jurídica a disposición tanto de su afiliación como del colectivo afectado en general si no llega una contestación en breve. El mensaje de fondo, según traslada el sindicato, es que no se trata de un privilegio, sino de cobrar lo que corresponde por el trabajo que se realiza de manera habitual.