Extremadura destina 3,7 millones a familias en crisis y 1,2 millones a personas con trastorno mental grave

La Junta de Extremadura aprueba este martes una inversión conjunta de 4,9 millones de euros para reforzar la atención social en la región. Por un lado, el Consejo de Gobierno da luz verde al Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de los Programas de Atención a las Familias para 2026, dotado con 3.704.824 euros. Por otro, autoriza una convocatoria de subvenciones por 1.204.500 euros dirigida a entidades privadas sin fines de lucro para desarrollar proyectos de atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, explica que el nuevo programa para familias vulnerables beneficia a 44 entidades locales, en concreto a los 13 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y a las 31 mancomunidades que prestan este tipo de servicios sociales en Extremadura.

Atención a las familias

El nuevo PCEM de Atención a las Familias tiene como objetivo apoyar a núcleos familiares en situación de crisis, vulnerabilidad social o riesgo, con especial atención a los menores. La medida busca mejorar las relaciones familiares, favorecer una evolución positiva en el entorno del hogar y prevenir situaciones que puedan afectar al desarrollo psicológico, cognitivo, social o educativo de niños y adolescentes.

Según detalla el Ejecutivo autonómico, estos programas ofrecen intervención especializada a través de psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, con actuaciones centradas en la convivencia, las pautas educativas, el acceso a recursos públicos y la prevención de escenarios de riesgo.

La principal novedad está en la fórmula administrativa elegida este año. Hasta ahora, estas ayudas se conceden a las entidades locales mediante subvención, pero desde 2026 pasan a integrarse en los Programas de Colaboración Económica Municipal. Según destaca Elena Manzano, "con este instrumento jurídico es mucho más ágil en su tramitación y vamos a poder conceder ayudas a entidades locales sin necesidad de que estas entidades lo soliciten".

La Junta subraya además que la dotación de 3,7 millones de euros supone un aumento de casi el 32 por ciento respecto al ejercicio anterior. "De esta forma vamos a garantizar la prestación de un servicio que en el año 2025 atendió a 4.000 familias extremeñas en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión", recalca la portavoz.

Los destinatarios de estos programas son los núcleos familiares en situación de vulnerabilidad, crisis o riesgo social, así como las familias con menores cuya evolución psicológica, cognitiva, social o educativa puede verse perjudicada por situaciones de riesgo.

Salud mental

Junto a esa línea de apoyo familiar, el Consejo de Gobierno autoriza también la convocatoria de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para impulsar proyectos de atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave, con una cuantía total de 1.204.500 euros.

Estas subvenciones se dirigen a iniciativas previstas para 2026 y alineadas con las líneas estratégicas del Plan Integral de Salud Mental de Extremadura en vigor. Las actuaciones subvencionables se encuadran en cuatro modalidades: apoyo residencial, integración laboral, integración social y sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

La Junta destaca que esta convocatoria incrementa su presupuesto en torno a un 9,5 por ciento con respecto al año anterior, con el objetivo de reforzar la red de recursos sociales y comunitarios vinculados a la salud mental en la región.