Luz verde al decreto que levanta las restricciones urbanísticas a los municipios afectados por 39 Zepas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado este martes luz verde definitiva al decreto que modifica los límites de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por "errores cartográficos", entre ellas la que afecta al complejo Marina Isla Valdecañas. En el mismo texto, el Ejecutivo autonómico propone la modificación de otros 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que se remitirán al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para su derivación posterior a la Comisión Europea.

Según ha explicado la portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, estas modificaciones se sustentan en la necesidad de disponer de una mejor protección tanto de los tipos de hábitats como de las especies de aves de interés comunitario por las que esas áreas fueron designadas como zonas de especial protección. "Se ha buscado excluir las zonas protegidas colindantes con los cascos urbanos de los pueblos para permitir su desarrollo y expansión, siempre atendiendo a que esta modificación no perjudique a los valores ambientales", ha asegurado.

La consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano / Juntaex

Las Zepas afectadas

El decreto cambia los límites de las siguientes Zepas:

Monfragüe y dehesas del entorno

Embalse de Orellana y Sierra de Pela

Sierra de San Pedro

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

Sierra Grande de Hornachos

Campiña sur-Embalse de Arroyo Conejos

Embalse de Valdecañas

Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava

Sierras de Peñalsordo y Capilla

Hurdes

La Serena y Sierras Periféricas

Río Tajo Internacional y Riberos

Llanos de Alcántara y Brozas

Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera

Arrozales de Palazuelo y Guadalperales

Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta

Magasca Río y Pinares del Tiétar

Canchos de Ramiro y Ladronera

Dehesas de Jerez

Puerto Peña-Los Golondrinos

Sierra de Las Villuercas

Valle del Guadarranque

A estas hay que sumar otras 19 declaradas dentro de los núcleos urbanos para la conservación de las colonias de cernícalo primilla:

Almendralejo

Saucedilla

Trujillo

Fuente de Cantos

Guareña

Llerena

Zafra

Ciudad Monumental de Cáceres

Garrovillas

San Vicente de Alcántara

Brozas

Alburquerque

Jaraíz de La Vera

Ribera del Fresno

Belvís de Monroy

Jerez de los Caballeros

El Cachón de Plasencia

Lugares de Importancia Comunitaria

El decreto contempla también proponer a la Comisión Europea la modificación de los límites de 13 LIC, de modo que se pueda disponer de una mejor representación y protección de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario. La actualización afectaría a:

Embalse de Orellana y Sierra de Pela

Sierra de San Pedro

Sierra Grande de Hornachos

Llanos de Alcántara y Brozas

Dehesas de Jerez

Puerto Peña-Los Golondrinos

La Serena

Cedillo y Río Tajo Internacional

Las Hurdes

Granadilla

Sierra de Gredos y Valle del Jerte

Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque

Monfragüe

Freno al desarrollo

La Junta de Extremadura alega que la normativa actual supone un freno al desarrollo de los pueblos. "No pueden construir infraestructuras básicas como un parque o una residencia de ancianos, ni tampoco ampliar polígonos industriales o cementerios", explicó Manzano tras la aprobación inicial del decreto el pasado noviembre. El caso más paradigmático es el de Garlitos: el municipio cacereño no puede abrir la residencia de ancianos que terminó de construir en 2022 por su nivel de protección mientras los mayores se marchan a los centros de otros pueblos.

Con la modificación planteada, la Junta "ajusta las zonas protegidas para permitir la expansión de muchos pueblos, siempre sin perjudicar los valores ambientales". El "principal problema" radica en que algunas zonas urbanas de estos municipios no se habían delimitado con rigor y se incluyeron al completo en la Red Natura 2000 "sin que realmente tuvieran valores naturales que justificasen ese alto nivel de protección".

Agencia ATLAS

Tras la realización de varios estudios sobre las Zepas se han detectado estos errores y posibles mejoras para solucionar esta problemática. Así, resultaba necesario aprobar un nuevo decreto para corregir los errores cartográficos en la delimitación de los núcleos urbanos, obteniendo"una mejor representación y protección de las especies de aves de interés comunitario y de sus hábitats".

Según indica el Ejecutivo, los límites que se pretende actualizar no han sufrido transformaciones provocadas por las actividades humanas con respecto a su situación previa a la declaración. "La corrección de errores científicos iniciales demostrables son admitidos por la Comisión Europea como uno de los motivos para proponer la exclusión de superficie", recuerda.

Rechazo de los ecologistas

Tanto la organización agraria UPA-UCE como todos los colectivos ecologistas ya mostraron su rechazo este decreto durante la fase de consultas en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (Camaex). En el En el caso de UPA, la negativa obedece a que la Administración "no ha dado ni un solo paso para reducir las trabas" que se establecían en estos espacios protegidos para la actividad agraria, si bien reconocía que se daban pasos en favor de los ayuntamientos.

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Los colectivos Adenex y Ecologistas en Acción son contrarios al planteamiento de la Junta de modificar, de forma global, todas las zonas ZEPA y hablan además de "maniobras" para evitar el derribo del complejo turístico Marina Isla Valdecañas, actualmente pendiente de ejecución judicial.