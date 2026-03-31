El PSOE reclama a la Junta un "refuerzo urgente" de la ayuda a domicilio en Extremadura y un cambio en la atención a la dependencia

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado una propuesta de impulso con la que pide a la Junta de Extremadura un "refuerzo inmediato" del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y un cambio en el modelo de atención a la dependencia, al considerar que el actual Ejecutivo autonómico está "desmantelando de forma silenciosa uno de los pilares del Estado del Bienestar".

En la iniciativa, el PSOE sostiene que la política de la Junta en materia de dependencia "no solo es insuficiente, sino claramente regresiva", y asegura que sitúa a Extremadura "a la cola del país". A través de un comunicado, fuentes socialistas afirman que "no es una cuestión de opinión, son los datos los que retratan el fracaso de la gestión y somos la peor comunidad autónoma en valoración del sistema y el Servicio de Ayuda a Domicilio ha quedado reducido a una presencia prácticamente testimonial".

Los socialistas critican además que, pese a la entrada en vigor del Real Decreto 675/2023, que establece un aumento de las intensidades mínimas del servicio, la Junta "incumple de forma sistemática sus obligaciones", lo que deja a "miles de personas dependientes sin la atención necesaria para poder seguir viviendo en su entorno habitual".

A juicio del Grupo Socialista, esta situación responde a una decisión política, ya que, según ha señalado, "se está optando por debilitar los servicios públicos y sustituirlos por prestaciones económicas".

Críticas al modelo de dependencia

El PSOE denuncia que Extremadura presenta un modelo "distorsionado y desequilibrado", en el que las ayudas económicas alcanzan un peso del 45,3% dentro del sistema, una circunstancia que, según apunta, "no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma".

Para los socialistas, esta orientación "no solo precariza la atención, sino que traslada la carga de los cuidados a las familias, especialmente a las mujeres, y renuncia a construir una red pública de servicios profesionales".

Frente a ello, el Grupo Parlamentario Socialista defiende un modelo basado en servicios de proximidad, capaz de garantizar una atención "digna, personalizada y de calidad", tomando como referencia, según ha indicado, comunidades que han reforzado el Servicio de Ayuda a Domicilio como eje central de su sistema.

En esa línea, el PSOE resume su posición con otra afirmación contenida en el comunicado: "No estamos ante un problema técnico, sino ante una falta de voluntad política".

Impacto en el empleo y el medio rural

El Grupo Socialista también pone el foco en las consecuencias económicas de la actual estrategia de la Junta y advierte de que el debilitamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio supone, a su juicio, renunciar a una herramienta para generar empleo estable y fijar población en el medio rural.

En concreto, el PSOE señala que "cada millón de euros invertido en este servicio genera más de 56 empleos en Extremadura" y añade que "no apostar por él es dar la espalda tanto a las personas dependientes como al desarrollo de nuestra tierra".

A partir de ese diagnóstico, los socialistas exigen a la Junta un "cambio inmediato de rumbo" que pase por reforzar la financiación del sistema de dependencia hasta equipararla con la media estatal, cumplir de manera efectiva con las intensidades del servicio fijadas por la normativa vigente y situar los servicios públicos en el centro del modelo.

Además, el PSOE defiende una actuación en "estrecha colaboración con los ayuntamientos", al considerar que son la administración más cercana y la que mejor conoce las necesidades reales de la ciudadanía. En el cierre del comunicado, el PSOE emplaza al Ejecutivo autonómico a decidir "si quiere seguir instalando a Extremadura en el furgón de cola o si está dispuesto a garantizar derechos".