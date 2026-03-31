UPA-UCE hace un llamamiento a los municipios extremeños no incluidos en las ayudas por las borrascas para que trasladen los daños a la Delegación

UPA-UCE Extremadura ha hecho este martes un llamamiento a los municipios de la región que sufrieron daños por las borrascas de comienzos de año y que no figuran en el Real Decreto de ayudas para que remitan cuanto antes la información de los perjuicios registrados en explotaciones agrícolas y ganaderas a la Delegación del Gobierno. La organización agraria quiere evitar que queden fuera de las ayudas públicas decenas de explotaciones extremeñas que sí padecieron las consecuencias del temporal.

Con ese objetivo, UPA-UCE se ha dirigido a la Fempex, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, para que traslade a los ayuntamientos una carta en la que solicita que comuniquen oficialmente esos daños a la Delegación del Gobierno, para que esta información llegue después al Ministerio de Agricultura. “Todas las explotaciones afectadas que no vienen en el listado deben poder acceder a las ayudas igual que el resto”, ha subrayado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, al defender que no haya agricultores ni ganaderos discriminados por su término municipal.

La organización agraria ha recordado que viene trabajando desde que se dieron a conocer estas ayudas para que ningún profesional del campo extremeño afectado por las borrascas quede excluido de los apoyos. UPA-UCE advierte de que la ausencia de muchos términos municipales en el primer listado oficial dejaría sin cobertura a numerosos productores de la región pese a haber sufrido los mismos daños que otros beneficiarios.

Según sus estimaciones, las pérdidas ocasionadas por los temporales en el campo extremeño superan ya los 200 millones de euros, una cifra que, a juicio del sindicato, refleja la gravedad de un episodio que ha golpeado con dureza a un sector clave para la economía regional. La organización insiste en que el alcance de los daños hace imprescindible ampliar el decreto para dar respuesta real a agricultores y ganaderos que siguen afrontando las consecuencias del temporal.

Por ello, UPA-UCE reclama a los ayuntamientos afectados que trasladen de manera formal toda la información sobre los perjuicios sufridos en sus explotaciones agrarias para que esos municipios puedan ser incorporados al decreto de ayudas. La petición busca abrir la puerta a una rectificación administrativa que permita incluir en el sistema de apoyo a zonas que, por ahora, han quedado fuera del reparto previsto.

Con "responsabilidad"

Además, la organización ha pedido “responsabilidad” a quienes vayan a solicitar estas ayudas, ya que deberán firmar una declaración responsable sobre los daños comunicados. “Lo último que queremos es que alguien tenga que devolver la ayuda; por eso pedimos al Ministerio que clarifique el procedimiento de aquí al 7 de abril, que es cuando empezaremos a comunicar los daños”, han señalado desde UPA-UCE Extremadura al reclamar seguridad jurídica para los solicitantes.

Críticas a la Junta

Junto a esta reclamación, UPA-UCE ha vuelto a cargar contra la Junta de Extremadura por su falta de respuesta ante la situación que atraviesa el campo tras las borrascas. La organización recuerda que ya pidió al Ejecutivo regional que habilitara presupuesto propio para paliar el desastre y complementar las ayudas del Ministerio, como hizo Andalucía, pero asegura que sigue sin recibir contestación.

“Pedimos a María Guardiola que ponga fin con urgencia a este bloqueo que está perjudicando al sector agrario”, ha afirmado Óscar Llanos, quien ha reclamado un respaldo más decidido desde la administración autonómica. UPA-UCE sostiene que la estabilidad política y presupuestaria de la Junta resulta esencial para sostener a un sector que encadena campañas muy complicadas y afronta un fuerte aumento de costes.

Costes de producción

La organización también ha alertado del impacto que puede tener sobre el campo extremeño la subida de los costes de producción, en un contexto internacional cada vez más tensionado, y ha advertido de que muchos subsectores llegan a esta nueva campaña en una situación límite. “Las ayudas que está poniendo encima de la mesa el Gobierno de España son bienvenidas, pero insuficientes; por eso la Junta de Extremadura tiene que autorizar presupuesto para ayudar al sector agrario extremeño”, ha concluido Llanos, en una llamada directa a reforzar la respuesta institucional.