Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha dado a conocer su propuesta de calendario laboral para 2027 en Extremadura, un año en el que volverán a mantenerse como festivos autonómicos el Jueves Santo y el Día de Extremadura, pero con un reparto distinto de los descansos respecto a 2026 al introducir un 'macropuente' de cuatro días en octubre.

El borrador del decreto se puede consultar en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura: está en fase de consulta previa y durante los próximos 15 días tiene abierto el plazo para recibir sugerencias antes de su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno. La principal novedad será el traslado del festivo de la Asunción de la Virgen (15 de agosto), que cae en domingo, al lunes 11 de octubre, a las puertas de la Fiesta Nacional de España.

Qué novedades trae 2027

La primera lectura del calendario deja una conclusión clara: el Ejecutivo del PP mantiene sus dos festivos autonómicos de referencia, pero modifica la arquitectura de los puentes, que se verán reducidos respecto a la propuesta de 2026. Jueves Santo seguirá siendo una de las fechas propias elegidas por la comunidad, que en 2027 caerá el 25 de marzo, mientras que el Día de Extremadura volverá a celebrarse como festivo el 8 de septiembre, esta vez en miércoles.

La gran novedad llegará en octubre. El decreto recoge que el descanso laboral correspondiente al 15 de agosto, que en 2027 cae en domingo, se trasladará al lunes 11 de octubre. Esa decisión permitirá encadenar cuatro jornadas consecutivas de descanso dos meses después, junto al martes 12 de octubre.

Menos puentes

El calendario laboral de 2027 perderá parte de los arrastres automáticos que en 2026 van a permitir disfrutar de cuatro fines de semana largos (por el Día del Trabajador, El Pilar, Todos los Santos y Navidad), tres puentes (con día laboral en medio): Año Nuevo, Reyes Magos y Día de Extremadura, y un 'macropuente' de diciembre, que en Extremadura se refuerza con el lunes 7 y el martes 8 declarados como festivos.

En cambio, en 2027 habrá solo dos fines de semana largos (Año Nuevo y Todos los Santos, al caer en viernes y lunes, respectivamente), el 'macropuente' que se propone para el Pilar y el puente de diciembre con los festivos habituales del día 6 (lunes) y 8 (miércoles). El próximo año no habrá puentes por el Día del Trabajo (sábado), el 15 de agosto (que es domingo y se pasará al 11 de octubre) y el Día de Extremadura, que cae en miércoles.

Festivos nacionales y autonómicos

A los festivos autonómicos hay que añadir todos los festivos nacionales y los otros dos de carácter local que habilita cada municipio y que los ayuntamientos deben comunicar a la Junta de Extremadura antes del 15 de septiembre. Así, las fiestas laborales que serán retribuidas y no recuperables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2026 serán las siguientes:

Noticias relacionadas