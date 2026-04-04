La DGT pide prudencia en Extremadura ante el aumento del tráfico por el regreso de Semana Santa

La DGT ha alertado de un incremento significativo de la intensidad circulatoria desde este sábado por el regreso adelantado de numerosos conductores, que han optado por volver antes para esquivar las retenciones previstas para el domingo. Ese movimiento está elevando ya los desplazamientos de largo recorrido hacia el centro peninsular, especialmente desde las comunidades en las que concluyen las vacaciones.

Durante estas jornadas, según ha señalado Tráfico, convivirán los viajes largos propios del retorno con trayectos cortos en los lugares de destino, una combinación que puede complicar la circulación en distintos puntos de la red viaria. Los problemas se concentrarán sobre todo en carreteras del litoral y en accesos a poblaciones turísticas y costeras.

La situación será especialmente visible en aquellas comunidades autónomas donde el lunes sigue siendo festivo, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y La Rioja, lo que retrasa parte de la vuelta y reparte los movimientos de tráfico entre el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Atención en vías secundarias y carreteras convencionales

La Dirección General de Tráfico ha puesto el foco en las carreteras convencionales, donde se registra una mayor siniestralidad. Según ha advertido, este tipo de vías concentra un porcentaje elevado de accidentes graves, en especial las salidas de vía, que representan el 40% de las víctimas mortales.

Además, Tráfico ha remarcado que en muchos de estos siniestros no intervienen otros vehículos, una circunstancia que, a su juicio, evidencia el peso del comportamiento del conductor en el riesgo en carretera. Las distracciones y la velocidad excesiva están presentes en tres de cada cuatro casos, mientras que cuatro de cada diez conductores implicados dieron positivo en alcohol.

En este contexto, la DGT insiste en extremar la precaución al volante, evitar distracciones -en especial el uso del teléfono móvil-, mantener la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a las condiciones de la vía. También ha recordado la obligación de utilizar el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.

Fatiga, trayectos cortos y usuarios vulnerables

Tráfico también ha avisado del riesgo asociado a la fatiga en un periodo vacacional concentrado como la Semana Santa. Ese cansancio, ha subrayado, no solo afecta a los viajes largos, sino también a los trayectos cortos ligados al ocio, en los que puede relajarse la atención al volante.

Junto a ello, el organismo ha pedido una vigilancia especial con los usuarios vulnerables de la vía, como peatones, ciclistas y motoristas, tanto en entornos urbanos como en carreteras secundarias, con el objetivo de favorecer una convivencia segura durante los días de mayor movilidad.

Para Extremadura, donde buena parte de los desplazamientos se canalizan a través de vías convencionales y autovías que conectan con Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, el mensaje de prudencia cobra especial relevancia en un fin de semana marcado por la vuelta escalonada de miles de viajeros.

Dispositivo especial hasta la noche del lunes

Hasta la finalización de la operación especial, la DGT mantendrá un amplio dispositivo de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico. El operativo incluye la habilitación de carriles adicionales, la paralización de obras en carretera, restricciones a vehículos pesados y el establecimiento de itinerarios alternativos para facilitar la circulación.

En este despliegue participan agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, equipos de mantenimiento y servicios de emergencia. A ello se suman medios técnicos como radares fijos y móviles, cámaras de control y medios aéreos.

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La DGT ha recordado además que los conductores pueden consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la web oficial, las redes sociales, los boletines informativos y el teléfono 011, con el fin de planificar mejor sus desplazamientos y reducir incidencias en carretera.