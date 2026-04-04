Extremadura, a la cola del transporte público en España: casi el 70% de la población se mueve en coche

Extremadura es la comunidad autónoma donde menos se utiliza el transporte público de manera habitual en España. Solo lo hace el 8,5% de la población de 16 o más años, muy por debajo de la media nacional, situada en el 25,4%, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Los datos proceden del módulo especial de transporte y movilidad incluido en la Encuesta de Condiciones de Vida y reflejan los medios utilizados con más frecuencia en 2025 por la población de 16 o más años para sus desplazamientos habituales.

Desplazamientos habituales

La estadística del INE analiza la movilidad cotidiana para todo tipo de actividades, desde acudir al trabajo o al centro educativo hasta ir de compras o realizar otras gestiones. Entre las opciones contempladas figuran el coche -particular, de empresa, taxi o compartido-, el transporte público -autobús, metro, tren, tranvía o ferry-, la bicicleta y los patinetes eléctricos, la moto, los desplazamientos a pie y también la imposibilidad de salir de casa.

En ese reparto, Extremadura aparece en último lugar en uso habitual del transporte público. Tras la región se sitúan Castilla-La Mancha, con un 11,4%; Murcia, con un 12,4%; y Galicia, con un 15%. En el extremo opuesto destacan Madrid, donde lo emplea el 45,2% de la población, País Vasco, con un 36,1%, y Cataluña, con un 32,4%.

El coche domina en la movilidad extremeña

Frente al escaso peso del transporte público, el coche sigue siendo el medio de transporte más utilizado en Extremadura. Lo usa de manera habitual el 65,9% de la población, un porcentaje que sitúa a la comunidad como la tercera de España con mayor dependencia de este vehículo, solo por detrás de Galicia, con un 67,3%, y Cantabria, con un 66,8%.

La comparación con el conjunto del país refuerza esa imagen. La media nacional de uso frecuente del coche se sitúa en el 53,5%, más de doce puntos por debajo del dato extremeño. En el lado contrario aparecen Ceuta, con un 37,3%; Madrid, con un 42,3%; y País Vasco, con un 43%.

Ese predominio del vehículo privado vuelve a poner sobre la mesa las dificultades estructurales de movilidad que arrastra Extremadura, una comunidad muy dispersa territorialmente y con menor densidad de red urbana y metropolitana que otras regiones donde el transporte colectivo tiene más peso.

Caminar, segunda opción más frecuente

Después del coche, el segundo medio más utilizado en Extremadura para desplazarse es ir a pie. Así lo hace de forma habitual el 21,2% de la población, también por encima de la media española, que se sitúa en el 16,3%.

En este apartado, Ceuta encabeza la clasificación nacional, con un 30,9% de población que se mueve caminando de forma habitual. En cambio, Canarias presenta el menor porcentaje, con un 8,9%.

El dato extremeño indica que una parte importante de la movilidad cotidiana en la región se resuelve en trayectos cortos o de cercanía, especialmente en núcleos urbanos pequeños y medianos, donde caminar sigue teniendo un peso relevante frente a otros modos de transporte.

Moto, patinete y población que no puede salir de casa

El uso habitual de la moto o del patinete es muy reducido en Extremadura. Solo recurre a este medio el 1,3% de la población mayor de 16 años, un nivel que deja a la región por debajo de otras comunidades y muy lejos de casos como Ceuta, donde alcanza el 7,3%. En Navarra, por el contrario, apenas lo utiliza el 0,5%.

Otro de los datos que destaca el estudio es el relativo a las personas que no usan ningún medio de transporte porque no pueden salir de casa. En Extremadura ese porcentaje asciende al 1,7%, el más alto del país y por encima de la media nacional, fijada en el 0,9%.

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Ese último indicador introduce además una lectura social de la movilidad que va más allá de la oferta de transporte y remite a factores como la edad, la dependencia, la discapacidad o el aislamiento, especialmente sensibles en una comunidad como la extremeña, marcada por el envejecimiento y la dispersión de la población en muchas áreas rurales.