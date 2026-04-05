Almendralejo cierra una Semana Santa de fervor y mucha pasión

Almendralejo ha vivido ocho intensos días con una decena de procesiones en una Semana Santa especial ambientada con muy buena temperatura y una altísima participación de fieles, tanto en las procesiones como de público en las calles. La procesión del Cristo Resucitado, que partió de la parroquia de San Roque, echó el cierre durante la madrugada del sábado al domingo. Tradicionalmente, siempre se celebró el Domingo de Resurrección por la mañana, pero la parroquia ha decidido adelantarla este año, recorriendo las principales calles de San Roque y teniendo en la avenida de la Paz su estampa más bonita.

Las procesiones del Jueves Santo dejaron imágenes muy espectaculares por las calles de Almendralejo, repletas de intensidad y pasión en una Semana Santa que sueñ con ser fiesta regional.