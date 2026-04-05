Extremadura modera la subida de la vivienda, pero Cáceres acelera con alzas de hasta el 14%

La vivienda ha seguido encareciéndose en Extremadura durante el arranque de 2026, aunque a un ritmo más contenido que en el conjunto del país. El precio medio, sumando obra nueva y segunda mano, se ha situado en 968 euros por metro cuadrado en el primer trimestre del año, un 3,6% más que en el mismo periodo de 2025, según el último informe de Tinsa.

La comunidad se ha colocado así entre las autonomías con incrementos más moderados de España, muy lejos de la media nacional, donde el precio ha repuntado un 14,3% interanual, hasta los 1.987 euros por metro cuadrado. En tasa trimestral, el encarecimiento en Extremadura ha sido del 1,9%.

Cáceres tira del mercado regional

El comportamiento del mercado no ha sido homogéneo dentro de la comunidad. La mayor presión se ha concentrado en la provincia de Cáceres, donde el precio de la vivienda ha subido un 8,6% interanual y un 4% en comparación con el trimestre anterior, hasta alcanzar una media de 955 euros por metro cuadrado.

En la provincia de Badajoz, en cambio, la evolución ha sido mucho más suave. Allí el precio medio ha crecido un 1,6% en el último año y un 0,5% en tasa trimestral, con 977 euros por metro cuadrado.

La diferencia también se ha trasladado a las capitales. Cáceres ha registrado un encarecimiento del 14% respecto al mismo trimestre de 2025, frente al 4,4% de la ciudad de Badajoz. El dato refuerza la idea de que la tensión de precios está siendo más intensa en algunos mercados urbanos concretos, especialmente en la provincia cacereña.

Lucía Feijoo Viera

Más presión sobre la vivienda usada

A esa fotografía se suma el último informe de Idealista, centrado exclusivamente en vivienda usada en venta y basado en precios de oferta. Según este portal, el precio ha subido un 8,6% interanual en Extremadura, hasta los 1.052 euros por metro cuadrado, con un avance trimestral del 1,6% y un alza mensual del 0,9%.

La diferencia con Tinsa responde a que ambas fuentes miden realidades distintas. Mientras Tinsa analiza el valor medio de vivienda nueva y usada, Idealista recoge las expectativas de los vendedores en el mercado de segunda mano. Aun así, ambos informes coinciden en una misma tendencia: el mercado extremeño sigue al alza, aunque sin los niveles de sobrecalentamiento que se observan en otros territorios.

Por provincias, Idealista ha situado la subida anual en el 8,8% en Badajoz, con 1.034 euros por metro cuadrado, y en el 8,2% en Cáceres, con 1.071 euros. En las capitales, el portal ha señalado incrementos del 10,8% en Badajoz, hasta los 1.625 euros; del 13,8% en Cáceres, hasta los 1.596 euros; y del 8,7% en Mérida, donde el metro cuadrado se ha situado en 1.117 euros.

Avenida de Extremadura de Mérida. / El Periódico

Una comunidad más barata que la media, pero con focos de tensión

Pese a las subidas, Extremadura ha seguido figurando entre los mercados más asequibles del país. Los 968 euros por metro cuadrado que ha calculado Tinsa y los 1.052 euros de Idealista se mantienen muy por debajo de las medias nacionales de ambas estadísticas, situadas en 1.987 y 2.709 euros, respectivamente.

Ese menor nivel de precios no ha impedido, sin embargo, que empiecen a apreciarse señales de tensión en determinadas zonas. El caso de Cáceres capital, con un aumento del 14% según Tinsa y del 13,8% en vivienda usada según Idealista, ha sido el más llamativo del trimestre.

En el conjunto de España, el encarecimiento ha seguido siendo mucho más intenso. Tinsa ha colocado a Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha entre las regiones con mayores subidas, mientras Idealista ha situado a Murcia a la cabeza del aumento anual en vivienda usada.

El mercado extremeño resiste lejos de la burbuja nacional

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha apuntado a un posible cambio de tendencia a medio plazo por el endurecimiento de las condiciones crediticias y la incertidumbre económica y política, factores que, en su análisis, podrían acabar frenando parte de la demanda y moderando las expectativas de los vendedores.

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Por ahora, en Extremadura el escenario sigue siendo de crecimiento, pero con una intensidad mucho menor que la media nacional. La comunidad continúa lejos de los máximos que se registran en otros territorios, aunque la evolución de Cáceres y de algunas capitales confirma que el mercado regional también empieza a mostrar áreas con mayor presión.