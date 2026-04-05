Renfe activa desde este martes un plan alternativo por carretera entre Sevilla y Zafra por las obras en la línea Mérida-Los Rosales

Renfe pondrá en marcha desde este martes, 7 de abril, un plan alternativo de transporte por carretera entre Sevilla y Zafra por las obras que Adif ejecuta en la línea Mérida-Los Rosales. La medida afectará a los cuatro servicios diarios de Media Distancia que enlazan Andalucía con Extremadura.

La compañía ferroviaria ha informado de que el dispositivo extraordinario se aplicará a los cuatro servicios diarios que circulan entre Sevilla y Zafra, con dos trenes por sentido, debido a unas obras que resultan incompatibles con la circulación habitual.

Autobuses directos

Para mantener la conexión entre la capital andaluza y la región extremeña, Renfe ha organizado un sistema de transbordos por carretera con autobuses directos entre Sevilla y Zafra, además de otros vehículos que cubrirán el recorrido con parada en las estaciones intermedias.

La incidencia afecta a una de las conexiones ferroviarias que comunican el sur de Extremadura con Sevilla, por lo que el cambio obligará a los viajeros a revisar con antelación su trayecto durante los próximos días.

Obras en la línea Mérida-Los Rosales

Según ha señalado Renfe, este plan especial responde a los trabajos que Adif desarrolla dentro de la renovación integral de la línea Mérida-Los Rosales, una infraestructura clave para las comunicaciones ferroviarias entre Extremadura y Andalucía.

La operadora ha añadido que, una vez concluyan estos trabajos incompatibles con la circulación, Adif continuará ejecutando otras actuaciones en la vía que "pueden suponer algunos reajustes horarios del servicio de manera temporal".

Ese extremo anticipa que, aunque termine esta fase de sustitución por carretera, los usuarios podrían encontrarse en las próximas semanas con modificaciones puntuales en los horarios habituales.

Condiciones para los viajeros

Renfe ha precisado que, para utilizar este plan alternativo, será necesario adquirir o formalizar el billete antes de viajar. Además, en los servicios de transbordo por carretera no estará permitido transportar mascotas ni bicicletas.

La compañía pide así a los usuarios que consulten con antelación las condiciones del viaje, especialmente en unos días de movilidad intensa entre Sevilla y varias localidades del eje ferroviario que conecta con Extremadura.

Afectación también en la C3 de Sevilla

Junto a los cambios en los Media Distancia entre Sevilla y Zafra, Renfe ha detallado además una alteración temporal en la línea C3 de Cercanías de Sevilla, entre el 7 y el 20 de abril.

Durante ese periodo, el trayecto entre Los Rosales, Tocina, Alcolea del Río, Villanueva del Río-Minas, Pedroso, Cazalla y Constantina se realizará por carretera, mientras que el tramo entre Los Rosales y Sevilla Santa Justa se prestará con trenes de la línea C1 de Cercanías.

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Con este dispositivo, Renfe y Adif tratan de sostener la movilidad mientras avanzan unas obras que afectan de lleno a un corredor ferroviario de interés para Extremadura, en especial para los viajeros del sur de la comunidad que utilizan la conexión con Sevilla por motivos laborales, sanitarios o personales.