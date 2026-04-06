Extremadura firma el mejor marzo de su historia y lidera la caída anual del paro en España

Extremadura ha cerrado marzo con una de las mejores fotos laborales de los últimos años, hasta logra con un doble record: el mejor dato histórico de desempleo para este mes y el mayor recorte interanual del paro de todo el país. Así, la comunidad ha registrado 65.210 desempleados, tras una caída mensual de 1.264 personas (1,9%) y ha firmado así el mejor dato de paro en un mes de marzo desde que existen registros comparables. A esa bajada se ha sumado otra conclusión de peso: la región ha sido la comunidad autónoma en la que más ha descendido el paro en el último año en términos porcentuales, con 7.846 personas menos en las listas del Sexpe que en marzo de 2025, lo que equivale a una caída del 10,74%.

El comportamiento del empleo ha acompañado esa mejoría. La Seguridad Social ha sumado en marzo 3.598 afiliados medios respecto a febrero, un 0,88% más, hasta situarse en 413.441 cotizantes. No se trata del récord histórico de afiliación, que se alcanzó en agosto de 2025 con 425.170, pero sí coloca a Extremadura en uno de los niveles de ocupación más altos de los últimos quince años.

La evolución del mercado laboral extremeño ha estado muy vinculada al tirón de la campaña de Semana Santa, especialmente en los servicios, aunque el descenso del paro y el avance de la afiliación también han tenido reflejo en otros sectores

El mejor marzo desde que hay registros

Los 65.210 parados con los que Extremadura ha terminado marzo suponen el nivel más bajo para este mes en toda la serie histórica comparable, iniciada en 1996. El desempleo ha bajado en la comunidad por decimonovena vez en un mes de marzo desde entonces, frente a siete ejercicios en los que subió.

La comparación con febrero deja una caída de 1.264 personas, un descenso del 1,9%. En términos interanuales, la reducción ha sido mucho más intensa: 7.846 parados menos que hace un año, con un retroceso del 10,74%, el más acusado de todas las comunidades autónomas.

Ese comportamiento coloca a Extremadura como la región que más ha rebajado su bolsa de desempleo en el último año y refuerza una tendencia de mejora que, en este cierre de marzo, ha tenido además un marcado componente estacional por la cercanía de la Semana Santa.

Cáceres, más porcentaje y Badajoz, más volumen

El descenso del paro se ha repartido entre las dos provincias extremeñas, aunque con distinta intensidad. Cáceres ha registrado la mayor bajada porcentual mensual, con 548 desempleados menos y una caída del 2,37%. En Badajoz, el paro ha descendido en 716 personas, un 1,65% menos que en febrero.

En la comparativa anual, la evolución ha sido muy similar en ambos territorios. Badajoz ha reducido su número de parados en 5.123 personas respecto a marzo de 2025, un 10,72% menos, mientras que Cáceres ha restado 2.723 desempleados, lo que supone una bajada del 10,77%.

La lectura conjunta confirma que la mejoría ha sido general en la comunidad, con una aportación mayor de Badajoz en términos absolutos y con Cáceres mostrando un retroceso algo más intenso en proporción.

Los servicios han tirado de la bajada mensual

El grueso del descenso del paro en marzo ha vuelto a concentrarse en el sector servicios, que ha absorbido 1.031 de los 1.264 desempleados menos contabilizados en el conjunto regional. Ha sido, con diferencia, el principal motor de la mejora mensual debido a la Semana Santa.

También ha habido descensos en la construcción, con 355 parados menos; en la agricultura, con 68 menos; y en la industria, con 53 menos. El único aumento se ha localizado en el colectivo de sin empleo anterior, que ha sumado 243 personas.

Aún así, al cierre del mes, el sector con más desempleados ha seguido siendo con claridad el de servicios, con 48.079. Por detrás han quedado sin empleo anterior (4.729), agricultura (4.719), construcción (4.256) e industria (3.427).

El paro femenino sigue siendo mayoritario y sube entre los menores de 25 años

Del total de desempleados registrados en Extremadura, 42.092 han sido mujeres y 23.118 hombres. En el último mes, el paro femenino ha bajado en 645 personas (1,5%) mientras que el masculino lo ha hecho en 619 (2,6%).

Por edades, la evolución ha mostrado dos comportamientos distintos. Entre los menores de 25 años, el desempleo ha aumentado en 52 personas, un 0,9%, hasta alcanzar los 5.806 jóvenes en paro. De ellos, 2.839 han sido hombres y 2.967 mujeres.

En cambio, entre las personas de 25 años o más, el paro ha bajado en 1.316 desempleados, un 2,17% menos que en febrero. El dato refleja que la mejoría del mercado laboral en marzo ha beneficiado sobre todo a los grupos de mayor edad, mientras el acceso juvenil al empleo ha seguido mostrando más dificultades.

La contratación ha crecido con fuerza

Durante marzo se han firmado en Extremadura 29.274 contratos, lo que supone 6.342 más que en febrero y un aumento mensual del 27,66%. En comparación con el mismo mes del año pasado, el incremento ha sido de 3.080 contratos, un 11,76% más.

Del total de contratos registrados, 20.473 han sido temporales y 8.801 indefinidos. La contratación temporal ha seguido siendo mayoritaria, con cerca del 70% del total, frente al 30% de la indefinida.

La aceleración de la contratación encaja con el contexto de actividad propio de marzo y con el refuerzo de plantillas previo a la Semana Santa, especialmente en actividades ligadas a hostelería, comercio y servicios.

La afiliación ha subido hasta 413.441 cotizantes

A la vez que el paro ha bajado, la Seguridad Social ha ganado músculo en Extremadura. La comunidad ha sumado en marzo 3.598 afiliados medios, un 0,88% más que en febrero, hasta alcanzar los 413.441 cotizantes.

En términos interanuales, la afiliación ha crecido en 4.651 personas, un 1,14%. El dato no supone un máximo histórico, ya que el récord se alcanzó en agosto de 2025, con 425.170 afiliados, pero sí sitúa a la región en uno de sus niveles de empleo más altos de los últimos quince años.

Por provincias, Badajoz ha ganado 1.921 cotizantes en el último mes, hasta los 262.592 afiliados, mientras que Cáceres ha sumado 1.678, hasta los 150.849. En tasa anual, Badajoz ha incorporado 2.821 afiliados más y Cáceres, 1.830.

La estructura de afiliación extremeña ha quedado formada por 332.395 trabajadores en el sistema general y 81.046 autónomos. Dentro del sistema general, 284.917 han cotizado en el régimen general, 43.519 en el sistema especial agrario y 3.959 en el sistema especial del hogar.