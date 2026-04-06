Extremadura, segunda región con más porcentaje de población fuera de la ‘hora de oro’

Extremadura es una de las comunidades autónomas con una accesibilidad hospitalaria más desigual de todo el país: prácticamente la mitad de la población reside a menos de un cuarto de hora de viaje de un hospital, frente a cerca de un tercio de ella que necesita más de media hora para completar el recorrido. Estos últimos sobrepasan los 320.000 extremeños, de los que 68.000 superan la denominada 'hora de oro'. Se trata de un concepto clínico especialmente relevante: se refiere a una ventana crítica, que dura aproximadamente 60 minutos, tras el inicio de un evento médico grave. En ese lapso temporal, la probabilidad de supervivencia al incidente y de posterior recuperación mejora significativamente si se recibe atención hospitalaria adecuada.

En términos porcentuales, este grupo representa el 6,7% de la población extremeña, el segundo dato autonómico más elevado tras el de Castilla-La Mancha, que se queda a las puertas del 8%. Las cifras están recogidas en el estudio del investigador Virgilio Pérez, del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València (UV), publicado en la revista científica Geographical Analysis.

Brechas territoriales

Desde la perspectiva territorial, los datos son sensiblemente diferentes: más de un 70% de la geografía extremeña supera el umbral de la media hora, y la proporción que supera los sesenta minutos de camino hasta el centro hospitalario está por encima del 26%. Del lado contrario, poco más de un 7% del territorio de la comunidad autónoma figura en el radio que permite acudir a un hospital en menos de 15 minutos.

El informe apunta que hay diferencias importantes entre comunidades en cuanto a la facilidad que tienen a la hora de acceder a estos servicios sanitarios. Así, Madrid, Cataluña, País Vasco, Canarias y la Comunidad Valenciana presentan una accesibilidad muy favorable (más del 75% de su población en nivel 1, el más cercano a los centros médicos). Madrid alcanza el 91,86%, por únicamente el 0,12% que se engloba en el nivel 4. Cataluña y País Vasco superan el 80% de población que requiere menos de 15 minutos.

Y si en las islas la buena accesibilidad se asocia a la concentración urbana en áreas compactas, en contraste, zonas del interior de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León muestran una accesibilidad más desigual. En la primera de estas comunidades autónomas, menos del 45% de la población está en nivel 1 y más del 35% supera los 30 minutos de viaje en automóvil.

Aunque hay grandes áreas con cobertura limitada, la mayoría de la población está en zonas bien conectadas, se señala en este trabajo, lo que no impide la existencia de casi 800.000 personas en zonas de baja accesibilidad. «Los resultados evidencian una brecha territorial significativa: aunque la mayor parte de la población vive en áreas bien conectadas, amplias porciones del territorio —especialmente en regiones interiores— presentan tiempos de viaje superiores a 30 minutos y, en algunos casos, superiores a una hora», se argumenta. Una situación que plantea «retos en términos de equidad, eficiencia del sistema y derecho efectivo de acceso a la sanidad pública».

De 2010 a 2024

El estudio también analiza la evolución que se ha experimentado en los diferentes territorios desde 2010. En este punto, se indica que Extremadura, de forma similar a lo que ocurre con Galicia, destaca por incrementos sustanciales en la proporción del nivel 1, con una creciente parte de sus habitantes en localidades con una alta accesibilidad a los hospitales). Una tendencia que ha venido acompañada de reducciones notables en la población residente en municipios dentro del nivel 3 (accesibilidad moderada-baja), un patrón que sugiere la posibilidad de que muchos residentes que anteriormente afrontaban tiempos de desplazamiento de entre treinta y sesenta minutos puedan ahora disfrutar de un acceso en menos de 15 minutos.

«Más del 74% de la población residente en España, unos 35,9 millones de personas, vivía a menos de 15 minutos de un hospital en 2024. Además, la proporción de población que necesita más de una hora para acceder a este servicio pasó del 1,91% en 2010 al 1,62% en 2024, lo que apunta a un posible efecto positivo de la planificación sanitaria y de las inversiones en infraestructuras», señala Virgilio Pérez. No obstante, el estudio advierte de que esta mejora, aunque sostenida, es todavía limitada y no elimina las desigualdades estructurales que afectan a determinados territorios.