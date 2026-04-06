El PSOE extremeño decidirá esta semana su futuro: Vega y Sánchez Cotrina buscan 9.300 votos para devolver "la ilusión" a la militancia

El PSOE de Extremadura ha entrado en su semana clave. La federación socialista ha encarado ya la recta final de unas primarias que el próximo sábado, 11 de abril, pondrán nombre al relevo interno del partido tras meses de crisis, dimisiones y debate sobre el rumbo de la organización. Con 9.366 militantes llamados a votar, el proceso ha quedado reducido a un cara a cara entre Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina, las dos candidaturas que han superado el corte de los avales y que ahora se disputan el liderazgo con la promesa compartida de devolver al partido la “ilusión”, aunque con acentos políticos y orgánicos diferentes.

Los candidatos han ido perfilándose a medida que avanzaba el calendario. Primero, con la integración de Blanca Martín en el proyecto de Sánchez Cotrina, un movimiento que ha permitido agrupar en una sola candidatura buena parte del espacio cacereño. Después, con la salida de Ramón Díaz Farias, que no ha reunido los avales suficientes para seguir en liza. De las cuatro vías que durante semanas han sobrevolado el partido, solo dos han llegado vivas al último tramo, dibujando una confrontación política mucho más nítida entre dos modelos de reorganización del socialismo extremeño.

El partido llama al "sosiego"

La portavoz socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha tratado este lunes de rebajar el ruido y de presentar el proceso como una muestra de normalidad interna. Ha defendido que el partido está afrontando estas primarias “con tranquilidad” y “con sosiego”, y se ha mostrado convencida de que el 11 de abril el PSOE resolverá “sus problemas” para volver a defender un proyecto que ilusione a Extremadura. También ha querido subrayar que los socialistas están cumpliendo “con transparencia, con conocimiento y con celeridad”, frente a la situación institucional de la Junta.

Su mensaje no ha sido solo orgánico. También ha intentado conectar estas primarias con el clima político general de la comunidad y con la idea de que, mientras el PSOE ordena su relevo interno, la derecha sigue sin ofrecer una salida clara al momento que vive Extremadura. En esa línea, Álvarez ha insistido en que el partido quiere aprovechar el congreso del 25 de abril para empezar a reconstruir un proyecto reconocible y competitivo.

Dos candidaturas, dos modelos

Aunque ambos aspirantes han coincidido en la necesidad de reconectar con la militancia y de volver a hacer del PSOE una alternativa de gobierno, la campaña ha dejado perfiles distintos.

Soraya Vega ha puesto el foco en la regeneración interna. Su discurso ha girado alrededor de la necesidad de redefinir el funcionamiento del partido, reducir el tamaño de la Ejecutiva regional para hacerla más operativa y abrir, tras el congreso, una Conferencia Política que sirva para perfilar el proyecto que necesita Extremadura. También ha defendido medidas de control interno y ejemplaridad, como la publicación de declaraciones de bienes por parte de quienes tengan responsabilidades institucionales, y ha llegado a sostener que es “incompatible” ostentar un cargo orgánico y beneficiarse de las instituciones.

Soraya Vega propone "democratizar" las primarias del PSOE de Extremadura para hacerlas "más libres y garantistas" / EFE

En paralelo, Vega ha tratado de presentarse como una candidata de base, alejada de tutelas, y ha insistido en la importancia de volver a estar en el territorio, en las casas del pueblo y en contacto con colectivos sociales. Su planteamiento ha tenido una fuerte carga de reorganización interna, con la vista puesta en rehacer vínculos dentro del partido antes de intentar reconstruir la mayoría social fuera.

Frente a ello, Álvaro Sánchez Cotrina ha proyectado una campaña más apoyada en la idea de apertura y de suma. Tras el acuerdo con Blanca Martín, su candidatura ha tratado de exhibir cohesión y capacidad de integrar sensibilidades en torno a un proyecto “transversal, intergeneracional y territorial”. Su mensaje ha insistido menos en la arquitectura orgánica y más en la movilización de la militancia, en la escucha y en la necesidad de “volver a ilusionar” al partido desde dentro para poder volver a hacerlo fuera.

Álvaro Sánchez Cotrina, en un encuentro con militantes. / EL PERIÓDICO

Ese enfoque se ha visto también en los últimos días, cuando ha apelado directamente a la militancia para que le haga llegar propuestas con las que “atreverse a volver a ser Extremadura”. El candidato ha querido situar el centro de gravedad en la calle, en las agrupaciones locales y en la preparación del PSOE para el siguiente ciclo electoral, especialmente con la mirada puesta en 2027.

Debate y calendario

El relevo en el PSOE extremeño se ha abierto tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo y después de una etapa de fuerte debate interno sobre el rumbo del partido. Desde entonces, la organización ha vivido semanas de tanteos, llamadas a la unidad y movimientos cruzados para evitar una competición demasiado fragmentada.

En ese recorrido, la unión entre Blanca Martín y Sánchez Cotrina ha sido uno de los movimientos más relevantes porque ha reordenado el tablero en la provincia de Cáceres y ha dejado a Vega como principal referencia del otro gran espacio en disputa. Díaz Farias, por su parte, ha quedado fuera tras no alcanzar los apoyos necesarios, aunque ha dejado un mensaje de reflexión y de posible entendimiento con alguna de las candidaturas finalistas.

Con ese esquema, el debate previsto este miércoles entre los dos aspirantes ha pasado a ser una cita central, no solo para la militancia, sino también para medir el interés público que sigue despertando el futuro del principal partido de la oposición en la comunidad. Piedad Álvarez se ha felicitado precisamente por eso: porque, a su juicio, los extremeños vuelvan a mirar al PSOE y a estar pendientes de lo que se juega en este proceso.

Tras esa cita, el calendario ya está fijado: primarias el 11 de abril, posible segunda vuelta el 19 si ningún candidato supera el 50% de los votos, y cierre del proceso en el 16º Congreso Extraordinario Regional, previsto para el 25 de abril en Mérida.