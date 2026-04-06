La SEPI propone al extremeño José Luis Navarro como voz del Estado en Red Eléctrica

El peso extremeño vuelve a colarse en los órganos de decisión del sistema eléctrico nacional. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto al ingeniero extremeño José Luis Navarro, expresidente de Enresa, como consejero dominical en Redeia, la matriz de Red Eléctrica de España.

El nombramiento, que sustituiría a Esther Rituerto, ha sido respaldado, según fuentes del holding público, por "su capacidad profesional y su dilatada experiencia en el sector de la energía".

La figura de consejero dominical no es menor dentro de una empresa cotizada. Se trata de un miembro del Consejo de Administración que representa a un accionista significativo, en este caso la SEPI, y cuya función es defender sus intereses, supervisar la gestión y participar en las decisiones estratégicas de la compañía.

En Redeia, ese papel cobra especial relevancia: la SEPI es el principal accionista, con un 20% del capital, lo que convierte a su representante en una pieza clave dentro del equilibrio de poder del consejo.

Qué es la SEPI

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un holding público empresarial dependiente del Gobierno de España, encargado de gestionar las participaciones del Estado en distintas compañías estratégicas.

A través de la SEPI, el Estado mantiene presencia en sectores considerados esenciales, como la energía, la defensa o las infraestructuras, lo que le permite influir en la orientación y control de estas empresas.

Trayectoria ligada a la energía

José Luis Navarro Rivera (Jerez de los Caballeros, 1958) ha construido una trayectoria ligada desde hace décadas al sector energético y a la gestión pública en Extremadura. Ingeniero industrial, especializado en Organización Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla, y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo, su perfil combina experiencia técnica, conocimiento empresarial y responsabilidad política.

Nacido en Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz, Navarro pertenece a una generación de directivos extremeños con un recorrido muy vinculado a la transformación industrial y energética de la comunidad. Su formación como ingeniero industrial ha marcado una carrera centrada en la organización, la planificación y la gestión de infraestructuras y servicios vinculados a la energía.

Antes de su paso por puestos de alta responsabilidad institucional, desarrolló buena parte de su carrera en el ámbito empresarial. Ha ocupado distintos cargos en Endesa, especialmente en actividades relacionadas con la distribución y la comercialización de energía eléctrica. También ha sido director general de Saltos Extremeños, sociedad dedicada a la promoción de minicentrales hidroeléctricas.

A esa experiencia ha sumado su trabajo en Arram Consultores, firma vinculada a la ingeniería en los sectores industrial y energético, además de una etapa como consultor independiente especializado en energía y asesoramiento directivo. También ha ejercido como delegado en Badajoz del Colegio Profesional de Ingenieros Industriales de Extremadura.

Dos etapas en la Junta

Su nombre ha estado ligado además a dos etapas relevantes en el Gobierno autonómico. Formó parte del Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara como consejero de Industria y Medio Ambiente entre julio de 2007 y julio de 2011. Años después regresó al Consejo de Gobierno, ya en 2015, como consejero de Economía e Infraestructuras, un departamento con amplias competencias y peso estratégico dentro de la Junta.

Ese segundo nombramiento reforzó su perfil como gestor con capacidad para moverse tanto en el terreno técnico como en el político, en áreas especialmente sensibles para una comunidad como Extremadura, entre ellas la energía, la industria y las infraestructuras.

Presidencia de Enresa

Su salto a la primera línea nacional llegó con la presidencia de Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de instalaciones nucleares en España. Desde ese puesto consolidó una imagen de directivo con larga experiencia en el ámbito energético, conocimiento institucional y capacidad para manejar asuntos de especial complejidad técnica.