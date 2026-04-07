Los estudiantes extremeños ya pueden solicitar las becas del próximo curso con nuevas ayudas por renta y residencia

Los estudiantes extremeños que vayan a cursar estudios postobligatorios el próximo curso ya pueden solicitar desde este martes las becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el año académico 2026-2027. El plazo permanecerá abierto hasta el 18 de mayo y la tramitación debe hacerse a través de la sede electrónica del ministerio.

La convocatoria incluye ayudas para alumnos que el próximo curso vayan a estudiar Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o titulaciones universitarias, entre otras. El ministerio insiste en que la beca debe pedirse ahora, aunque el solicitante todavía no sepa qué notas sacará al final de este curso, qué estudios hará finalmente o incluso si continuará con su formación, ya que esos datos podrán modificarse más adelante.

Renta

La nueva convocatoria llega además con varias novedades. Una de las más destacadas afecta a los universitarios y estudiantes de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial. Los alumnos que se matriculen de entre 48 y 59 créditos podrán recibir, si cumplen el resto de requisitos, parte de la ayuda ligada a la renta y también de la beca de residencia, con 350 euros por cada concepto.

También cambian las condiciones para parte del alumnado con discapacidad. Los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con una discapacidad de entre el 25% y el 64% tendrán una flexibilización en los requisitos académicos: a efectos de beca, se les considerará matrícula completa con 45 créditos, en lugar de los 60 exigidos hasta ahora.

Desplazamiento

La convocatoria incorpora además una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la Península para estudiar. En su caso, la ayuda adicional por desplazamiento se duplica y pasa de 444 a 888 euros.

Otra de las novedades es la actualización de los umbrales de patrimonio, que suben de media un 10% tras quince años sin cambios.

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Estas ayudas tienen especial importancia en comunidades como Extremadura, donde muchas familias recurren cada curso a este apoyo para afrontar gastos de matrícula, material, transporte o residencia, especialmente en el caso de estudiantes que deben desplazarse fuera de su municipio para continuar su formación.