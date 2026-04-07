Extremadura registra 58 accidentes de tráfico en la operación especial de Semana Santa

La operación especial de tráfico de Semana Santa se cerró en Extremadura con 58 accidentes atendidos por el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112, según los datos difundidos este lunes por la Junta de Extremadura. El dispositivo estuvo operativo desde las 15.00 horas del miércoles 1 de abril hasta las 23.59 horas del lunes 6, coincidiendo con uno de los periodos del año con mayor movimiento en la red viaria. El balance oficial deja 27 personas asistidas y tres fallecidos.

Del total de siniestros, 46 se produjeron en vías interurbanas y 12 en casco urbano. La mayor parte de los accidentes se registró, por tanto, fuera de las ciudades, en carreteras que durante estos días concentran desplazamientos de largo y medio recorrido, así como los viajes de retorno tras los festivos. Por provincias, el reparto fue desigual. Cáceres sumó 34 accidentes, mientras que en Badajoz fueron 24.

Víctimas y asistencia sanitaria

Como consecuencia de estos accidentes, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud atendieron a 27 personas. De ellas, 18 presentaban heridas de carácter leve y seis resultaron heridas graves, según la información trasladada por la Junta. El balance incluye además tres fallecidos, el dato más grave de una operación que cada año moviliza a numerosos servicios públicos en la comunidad.

Más allá del número total de incidencias, la cifra de víctimas vuelve a poner el foco sobre la seguridad vial en un periodo especialmente sensible para Extremadura, tanto por el volumen de desplazamientos internos como por el tránsito de conductores que atraviesan la región.

Despliegue de recursos

Durante toda la operación, el 112 Extremadura movilizó 96 recursos para atender los accidentes registrados. De ellos, 48 pertenecían a la Guardia Civil, 32 al Servicio Extremeño de Salud, 10 a la Policía Local, cuatro al Cuerpo de Bomberos y dos a Cruz Roja.

Ese despliegue refleja la dimensión de una campaña en la que se coordinan emergencias sanitarias, fuerzas de seguridad y servicios de intervención para responder con rapidez a los avisos que llegan desde distintos puntos de la comunidad.