La Junta vuelve a nombrar a Eugenio Pozo secretario general de Educación tras cesarlo hace dos semanas

La Junta de Extremadura ha vuelto a nombrar a Francisco Eugenio Pozo Pitel como secretario general de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, tras haberlo cesado hace apenas dos semanas. El nombramiento se ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno y es el cuarto para este alto cargo en apenas dos años y medio.

Pozo Pitel fue cesado por última vez de sus funciones el pasado 24 de marzo a petición propia, debido a la necesidad de cumplir un trámite administrativo relacionado con una plaza que ha obtenido como funcionario con habilitación de carácter nacional.

Un trámite previo

Según han explicado fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press, el ministerio en el que Pozo Pitel ha obtenido una nueva plaza de funcionario le concedió el plazo de un mes para tomar posesión. Sin embargo, era necesario que antes cesara en la situación de servicios especiales que mantenía en la Junta de Extremadura como secretario general de la Consejería de Educación, lo que obligó a formalizar su salida temporal del cargo.

Hay que recordar que la ley 4/2015, que regula el proceso de transición entre gobiernos en Extremadura, impedía al gobierno en funciones el nombramiento de altos cargos y personal eventual, una limitación que se ha corregido tras la aprobación del decreto 1/2026, que suaviza las restricciones de la norma anterior. No obstante, desde el Ejecutivo del PP aclaran que este tipo de ceses, a petición propia, eran posibles tanto con la redacción anterior de la ley como con la actual.

El cuarto nombramiento

Pozo Pitel fue nombrado secretario general de la Consejería de Educación el 28 de julio de 2023 y cesó por primera vez a petición propia tres meses después, el 31 de octubre. El 9 de enero de 2024 fue restituido en el mismo puesto, lo que la Junta de Extremadura justificó entonces alegando que Pozo Pitel había aprobado un proceso de oposiciones a interventor y debía realizar un curso de dos semanas de duración.

El 29 de octubre de 2024 el Consejo de Gobierno volvió a cesar a Pozo Pitel como secretario general de la Consejería de Educación, una decisión de la que no se informó hasta su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) un día después. Tras una semana, ocupó nuevamente sus funciones. "Lo que está haciendo el Gobierno de Guardiola es anteponer las circunstancias personales del alto cargo al bien público, a la responsabilidad con la educación en Extremadura", criticó entonces el PSOE de Extremadura.

Noticias relacionadas

El secretario general es una figura esencial en cualquier consejería, responsable de la coordinación administrativa, la gestión de recursos humanos, la supervisión presupuestaria y la dirección de los servicios comunes. Su labor es fundamental para el correcto funcionamiento del departamento y para la implementación de las políticas educativas y científicas en la región.