De Montijo a Ceclavín: la ruta de los nuevos gimnasios portátiles que llegarán a 30 localidades extremeñas

Extremadura ha dado el pistoletazo de salida a CUBOFit, una red de gimnasios portátiles al aire libre con la que la Junta quiere acercar el deporte a los municipios rurales. El programa se ha estrenado este martes en Montijo con unos módulos instalados en contenedores marítimos y reconvertidos en espacios de entrenamiento funcional.

Durante la inauguración, la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, ha explicado que estos gimnasios destacan por su rápido montaje y por incorporar equipamiento para trabajo de fuerza y movilidad, lo que permitirá llevar sesiones deportivas a distintos pueblos a través de una infraestructura itinerante.

Seis módulos en una primera fase

En esta primera fase, la Junta contará con seis CUBOFit. Además de Montijo, los módulos se ubicarán en Torrecillas de la Tiesa, Jaraíz de la Vera, Ceclavín, Esparragosa de la Serena y Puebla de Sancho Pérez.

La previsión es que cada uno de estos gimnasios portátiles permanezca entre dos semanas y dos meses en cada emplazamiento. El Ejecutivo autonómico espera que esta red pueda alcanzar a unas treinta localidades en 2026, ampliando así su presencia más allá de los primeros puntos de implantación.

Un servicio para no tener que salir del pueblo

Durante su intervención, Guardiola ha subrayado el carácter accesible del programa. "Es una red de gimnasios portátiles al aire libre, para que cualquier ciudadano pueda cuidar de su salud física, su salud emocional practicando deporte y sin necesidad de salir de su pueblo", ha señalado.

La presidenta en funciones ha enmarcado esta actuación en la estrategia del Ejecutivo extremeño por garantizar recursos en las localidades de menor tamaño. "Sabéis que el objetivo de nuestro gobierno es y va a seguir siendo acercar servicios a los municipios, que sigamos trabajando en esa igualdad de oportunidades independientemente de donde cada uno viva", ha afirmado.

Apoyo de la Red de Dinamización Deportiva

La iniciativa se apoyará mayoritariamente en los más de 150 técnicos de la Red de Dinamización Deportiva de Extremadura, a quienes Guardiola ha agradecido su "entrega" y su "vocación de servicio". También ha reconocido el papel de los técnicos municipales de deporte, que participarán en la activación de estos espacios.

Según ha defendido la presidenta en funciones, la intención es que los módulos no sean solo una instalación temporal, sino puntos de encuentro con programación estable. "Gracias a ellos y también a los técnicos municipales de deporte, pues estos espacios van a ser espacios vivos, van a realizarse clases, van a realizarse actividades que van a fomentar las relaciones sociales y también el sentido de convivencia", ha subrayado.

Deporte, salud y convivencia

Más allá del equipamiento, la Junta presenta CUBOFit como una iniciativa vinculada al bienestar y a la vida comunitaria en los pueblos. El planteamiento pasa por combinar actividad física, dinamización local y convivencia en torno a una infraestructura que puede desplazarse entre municipios.

"De eso trata este programa, de invertir en salud, de invertir en bienestar y de invertir en convivencia para que entre todos construyamos una Extremadura mejor", ha concluido Guardiola en el acto celebrado en Montijo.