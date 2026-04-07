El PSOE extremeño llama a votar este sábado en unas primarias que marcarán el rumbo del partido

El PSOE de Extremadura ha entrado en la recta final de sus primarias con un llamamiento directo a la participación de la militancia. El presidente de la Comisión Gestora, José Luis Quintana, ha pedido a los afiliados que acudan a votar este sábado, 11 de abril, en un proceso en el que están convocados a las urnas 9.366 militantes. El partido ha habilitado 197 centros de votación en toda la región.

La apelación llega en una semana decisiva para la federación socialista, que afronta este proceso interno tras meses de crisis orgánica y después de la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, con dos candidaturas en liza: Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina, que se disputan el liderazgo con la mirada puesta en reconstruir el partido de cara al ciclo electoral de 2027.

Llamamiento a la participación

En una carta remitida a la militancia, Quintana ha defendido las primarias como "un ejercicio de democracia interna que nos define y nos fortalece como partido" y ha subrayado que se trata de uno de los principales valores del PSOE. El objetivo, según ha trasladado, pasa por garantizar una participación amplia en una votación que debe marcar el futuro inmediato de la organización.

El dirigente socialista ha insistido en que el proceso se ha diseñado para facilitar el voto en todo el territorio, con casi dos centenares de puntos habilitados, y ha apelado a que "nadie se quede sin la oportunidad de ejercer su derecho, de hacer oír su voz y de contribuir con su voto a decidir el futuro de nuestra organización". También ha remarcado ante la militancia que en estas primarias "cada militante cuenta lo mismo, cada voz tiene el mismo peso y cada decisión suma en igualdad", en una defensa del modelo de participación interna del partido.

Quintana ha animado además a los afiliados a volver a dar "ejemplo de compromiso, responsabilidad y participación" en una cita que la dirección provisional quiere convertir también en una demostración de fortaleza orgánica tras semanas de ruido interno. En su mensaje, ha insistido en que el partido "se construye desde la base, con las decisiones y el esfuerzo colectivo de todas y todos".

Debate antes de las urnas

La jornada de votación del sábado llegará precedida por otro momento relevante en el calendario interno. El PSOE de Extremadura celebrará este miércoles un debate entre las dos candidaturas, que podrá seguirse en directo a través de la web del partido a partir de las 19:30 horas, de acuerdo con las bases del 16 Congreso Regional Extraordinario.

La cita servirá para que la militancia conozca y contraste las propuestas de Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina antes de acudir a las urnas. Será, además, el último gran escaparate público de una campaña interna que ha ido perfilando dos discursos distintos sobre cómo reorganizar el socialismo extremeño tras la crisis abierta en los últimos meses.

Dos candidaturas para un partido en reconstrucción

Las primarias del sábado pondrán nombre al relevo en la cúpula socialista después de una etapa marcada por la dimisión de Gallardo, los movimientos internos y el debate sobre el rumbo político y orgánico del partido. El proceso, que en un primer momento apuntaba a un escenario más fragmentado, ha quedado finalmente reducido a un cara a cara entre Vega y Sánchez Cotrina.

En ese recorrido, la integración de Blanca Martín en la candidatura de Sánchez Cotrina ha contribuido a reordenar el espacio interno en la provincia de Cáceres, mientras que la salida de Ramón Díaz Farias, al no reunir los avales suficientes, ha despejado la pugna final entre dos modelos con matices distintos.

Vega ha centrado buena parte de su discurso en la regeneración interna, la revisión del funcionamiento del partido y la necesidad de reconstruir la organización desde abajo. Sánchez Cotrina, por su parte, ha proyectado una campaña más apoyada en la idea de suma, apertura y movilización de la militancia para volver a hacer competitivo al PSOE extremeño.

El cierre del proceso, el 25 de abril

Tras la votación del 11 de abril, el calendario del partido continuará con la celebración del 16º Congreso Regional Extraordinario, previsto para el 25 de abril en Mérida, donde se cerrará formalmente el proceso de relevo y se abrirá una nueva etapa en la dirección socialista.

La dirección provisional quiere presentar estas primarias como una muestra de normalidad democrática en una organización que trata de recomponerse y recuperar pulso político tras meses de inestabilidad.

"Extremadura nos necesita"

En el final de su carta, Quintana ha vinculado la participación del sábado con el papel que el PSOE debe desempeñar en la comunidad. "Extremadura nos necesita. Nos está esperando", ha señalado, antes de reclamar una organización "útil, fuerte y unida" que sirva para mejorar la vida de la gente.

Con ese mensaje, el PSOE extremeño encara ya sus últimos días de campaña interna. El sábado, con 9.366 militantes llamados a votar en 197 centros, el partido resolverá quién debe pilotar la reconstrucción de una federación que busca volver a presentarse como alternativa de gobierno en Extremadura.