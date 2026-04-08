El Comité Europeo de las Regiones recibirá el XIX Premio Carlos V de manos del Rey Felipe VI

"Una llamada al pasado para construir el futuro". El Comité Europeo de las Regiones recibirá el XIX Premio Europeo Carlos V en una ceremonia que se celebrará el próximo 12 de mayo en el Monasterio de Yuste. El Rey Felipe VI entregará el galardón a la presidenta de este organismo, la húngara Kata Tütto, y al copresidente del comité y jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. Ambos han confirmado su presencia en el acto y han mostrado el "orgullo" por el reconocimiento.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el fallo de esta decimonovena edición y ha subrayado el papel del organismo europeo en un contexto internacional tensionado por la inestabilidad y los conflictos bélicos. "En tiempos de polarización y de complejidad política, el Comité de las Regiones ha sabido promover el diálogo, el entendimiento y la cooperación entre realidades muy diversas", ha destacado.

Europa desde los territorios

Guardiola ha recordado que los miembros del Comité Europeo de las Regiones son elegidos por los ciudadanos, ya que se trata de alcaldes, presidentes autonómicos, responsables locales y responsables regionales que "conocen de primera mano las necesidades de los ciudadanos". Por ello, otorgar el Premio Carlos V a este organismo reivindica que las regiones no son "la periferia de Europa", sino una "parte esencial de su núcleo".

A su juicio, este reconocimiento al Comité Europeo de las Regiones es "afirmar que la cohesión económica, social y territorial no es un principio abstracto, sino un verdadero compromiso con la igualdad de oportunidades". Guardiola ha descrito al organismo como una de las instituciones que mejor encarnan esa "Europa cercana, tangible y real",que durante más de tres décadas ha desempeñado una función decisiva para llevar la voz de los gobiernos locales y regionales al centro de la toma de decisiones comunitaria.

Reconocimiento con carga simbólica

El fallo de este año mira a la propia historia del galardón. Guardiola ha recordado que el primer Premio Europeo Carlos V, concedido en 1995, recayó en Jacques Delors, una de las figuras decisivas en la construcción de la Europa contemporánea y uno de los impulsores del propio Comité Europeo de las Regiones. Que sea ahora esa institución la que reciba el premio introduce una dimensión de continuidad política y simbólica.

Durante su intervención, la presidenta en funciones ha insistido además en que el comité ha sabido abrir espacios de diálogo en un momento marcado por la polarización y la complejidad política. Guardiola ha reivindicado esa pluralidad como uno de los rasgos constitutivos de Europa, "en lo político, en lo lingüístico, en lo económico y en lo territorial", y ha señalado que una de sus expresiones más legítimas se encuentra precisamente en este órgano consultivo.

Por eso, según ha defendido, premiar al Comité Europeo de las Regiones equivale a reafirmar que los territorios no ocupan una periferia institucional, sino que forman parte del núcleo mismo del proyecto europeo. "Es reivindicar que las regiones no son la periferia de Europa, sino parte esencial de su núcleo", ha dicho.

Juanma Moreno es el líder andaluz mejor valorado y Montero la cuarta, según el CIS / El Periódico

Extremadura, una región europeísta

El discurso de Guardiola ha vinculado también el fallo con la propia identidad de Extremadura. Ha presentado a la comunidad como una región "profundamente europeísta", un espacio de encuentro y mestizaje desde el que se defiende una visión de Europa asentada en la cohesión, la igualdad de oportunidades y la cercanía institucional.

Según ha remarcado, reconocer al Comité Europeo de las Regiones es también defender que la cohesión económica, social y territorial no puede quedarse en una formulación abstracta, sino que debe traducirse en compromisos concretos y en políticas visibles para la ciudadanía.

En ese punto, ha reivindicado el papel de los gobiernos regionales en la ejecución cotidiana de las políticas europeas. Son, ha dicho, quienes gestionan recursos, sostienen servicios públicos y convierten la acción comunitaria en una realidad palpable en la vida diaria de los ciudadanos.

FOTOGALERÍA | La entrega del Premio Carlos V en Yuste, en imágenes /

Asistencia confirmada en Yuste

Tanto Kata Tütto como Juanma Moreno han recibido la noticia "con muchísima satisfacción" y ya han confirmado su presencia en el acto del próximo 12 de mayo. Ambos, según ha añadido, han remitido además un vídeo de felicitación que será difundido públicamente.

Guardiola ha trasladado también su reconocimiento personal a la copresidencia que ambos ejercen al frente del comité en el actual mandato, al considerar que representa una forma de liderazgo basada en "la moderación, el diálogo y la defensa de una Europa que se construye desde los territorios".

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La cita de Yuste volverá así a convertir al monasterio cacereño en escenario de una de las grandes ceremonias del europeísmo institucional. Esta vez, con un premio que mira a Bruselas, pero que pone el foco en alcaldías, regiones y gobiernos locales. En una Europa que vuelve a preguntarse cómo quiere ser, el Carlos V ha querido responder: desde los territorios.