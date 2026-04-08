Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes

Extremadura sigue buscando docentes de distintas especialidades. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional lanzó ayer un nuevo llamamiento urgente para encontrar profesores que cubran las vacantes disponibles en los institutos de la comunidad.

En concreto, se buscan personal para cubrir 13 plazas vacantes de forma urgente en distintas especialidades: una a media jornada de Matemáticas para el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres, dos de Portugués en el IES San Roque de Badajoz y la EOI de Almendralejo, otra plaza de Informática en el IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata, una de Procesos y Proyectos de Fabricación Mecánica en IES San José de Badajoz.

También se busca un profesore de Sistemas Electrónicos para el IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, otro de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata, uno de Procesos de Gestión Administrativa en el IES Maestro Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera, tres plazas de Sistemas y Aplicaciones Informáticas en el IES Jerte de Cabezuela del Valle, en el IES Extremadura de Mérida y en el IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata. Por último, también se busca cubrir una vacante de Piano y otra de Viola en e el conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres.

Las personas interesadas en ocupar estas plazas no tienen que formar parte de ninguna lista docente previa y deberán presentar su solicitud cumplimentando un formulario disponible en Profex hasta el mañana jueves, 9 de abril, antes de las 9.00 horas.

Requisitos

Los aspirantes deberán contar con la titulación requerida en cada especialidad y solo en el caso de las plazas de profesores de Secundaria y del cuerpo de profesores de Escuela Oficial de Idiomas deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica obligatoria por ley. En concreto, se requerirá el máster universitario que habilita para el ejercicio de profesor de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, pero también se aceptan los títulos profesionales de Especialización Didáctica, el Certificado de Cualificación Pedagógica y el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) obtenidos antes de 2009.

El orden de adjudicación dará prioridad a quienes formen parte de las listas ordinarias de la especialidad, después a los integrantes de las supletorias y, en tercer lugar, a los de las extraordinarias. Si quedaran plazas por cubrir, podrán optar personas ajenas a esas bolsas, que serán ordenadas en función de su expediente académico.

Comunicación por teléfono

La adjudicación se comunicará por teléfono y se publicará también en la web de llamamientos urgentes de Profex. La Administración realizará un máximo de dos intentos de llamada, con diez minutos de margen entre ambos. Si no logra contactar con la persona aspirante, ofrecerá la vacante al siguiente candidato.

La resolución precisa además que estos nombramientos tendrán carácter extraordinario y que no supondrán la incorporación de los seleccionados a ninguna lista de espera de interinos. La incorporación al puesto y la entrega de la documentación original se concretarán en la llamada telefónica.

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La misma instrucción también recoge que perderán sus derechos quienes ya estén ocupando una plaza en el ámbito de gestión de la Dirección General de Personal Docente, no se personen en la fecha indicada, no presenten la documentación exigida o incurran en discrepancias entre lo declarado en la solicitud y lo acreditado después.