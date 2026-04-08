Procuradores y abogados mutualistas de Extremadura protestan ante las sedes del PP por pensiones dignas y una pasarela al sistema público

Los procuradores y abogados mutualistas de Extremaduravuelven a iniciar protestas para reclamar pensiones dignas y una pasarela "justa" que permita incorporar al sistema público de la Seguridad Social las cotizaciones realizadas durante años en las mutualidades profesionales. El colectivo extremeño tiene previsto concentrarse este viernes, 10 de abril, a las 12.30 horas, ante las sedes provinciales del Partido Popular en Cáceres y Badajoz.

La movilización se enmarca en las protestas que vienen desarrollando en distintos puntos de España para exigir una solución estructural a su situación. Entre sus principales reivindicaciones figura la creación de un mecanismo que permita reconocer en el régimen público la vida laboral y contributiva acumulada durante su etapa como mutualistas.

Los convocantes denuncian que el modelo actual ha provocado graves desigualdades y pérdidas patrimoniales, especialmente tras el cambio de un sistema solidario a otro de capitalización individual. Según sostienen, durante años sus aportaciones sirvieron para financiar las pensiones de personas ya jubiladas, sin que ese esfuerzo se haya traducido después en una revalorización equivalente ni en una prestación suficiente para muchos profesionales.

CEDIDO

Años y cantidades cotizadas

También aseguran que el cambio de sistema provocó, en algunos casos, la pérdida efectiva de años y cantidades cotizadas, al haberse destinado esos fondos a cubrir prestaciones de anteriores pasivos. A ello suman, según explican, una aplicación desigual de la capitalización individual, implantada desde 1995 para los nuevos mutualistas y años más tarde para quienes ya formaban parte del sistema, lo que habría generado diferencias entre profesionales con trayectorias y cuotas similares.

El colectivo añade además que parte de las cuotas se destinó a seguros de vida y a comisiones aplicadas desde el inicio sin que, a su juicio, existiera información clara ni consentimiento expreso individualizado. Esa circunstancia, denuncian, habría reducido de forma directa el capital realmente acumulado mes a mes.

Por todo ello, los mutualistas reclaman una solución legislativa que garantice que cada año cotizado compute de forma efectiva para la pensión, "con seguridad jurídica, igualdad de trato y una protección social adecuada".

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La concentración de este viernes da continuidad a las protestas celebradas en otras ciudades españolas para trasladar a los responsables políticos la urgencia de corregir esta situación, tal y como informa el colectivo en nota de prensa.