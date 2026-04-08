"No queremos ser solo una efeméride": la reivindicación del pueblo gitano en el corazón institucional de Extremadura

Cada 8 de abril deja en Extremadura una reflexión de fondo: hasta qué punto el reconocimiento institucional acompaña el camino hacia la igualdad. Este martes, el pueblo gitano ha vuelto a la Asamblea para reclamar que la memoria tenga continuidad en la vida diaria y que los derechos encuentren traducción en hechos. En ese marco, las organizaciones más representativas de la región situaron el foco en las barreras estructurales que aún condicionan oportunidades en la educación, el empleo, la vivienda o la participación pública.

Ese mensaje ha tomado forma en un manifiesto consensuado por organizaciones gitanas de Extremadura y leído por Brigitte Salazar, de la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano de Extremadura, y Flora Muñoz, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura. El texto ha definido el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, como una fecha de "memoria, reconocimiento y compromiso" y ha apelado no solo al recuerdo del pasado, sino también a una lectura del presente.

De la efeméride al compromiso real

El manifiesto ha recordado que el pueblo gitano llegó a España hace 601 años y que lo hizo, no "con ejércitos ni con poder", sino con cultura, oficios, lengua y una manera propia de entender el mundo. Tras la conmemoración de esa presencia histórica en 2025, las entidades han advertido de que 2026 no puede quedar reducido a un nuevo ejercicio de reconocimiento simbólico.

En esa línea, Brigitte Salazar ha puesto palabras a una demanda que va más allá del calendario conmemorativo. "No queremos ser únicamente recordados en las efemérides, ni mencionados en los discursos, queremos ser parte activa del presente, queremos construir el futuro", ha señalado. Su intervención ha resumido una de las ideas compartidas por las organizaciones convocantes: que la visibilidad institucional debe tener reflejo en medidas concretas.

Salazar ha insistido además en que "no bastan las declaraciones institucionales" ni el reconocimiento simbólico, y ha defendido que los compromisos deben traducirse en medidas eficaces y en recursos reales.

El antigitanismo, visible y silencioso

Uno de los puntos más contundentes del manifiesto ha sido la denuncia del antigitanismo "en todas sus formas". Las organizaciones han alertado de que esa discriminación sigue presente en la sociedad, a veces de manera abierta y otras de forma más silenciosa, incrustada, según han expuesto, en inercias administrativas, prejuicios sociales o miradas que sitúan a la comunidad gitana en una posición de desventaja.

Flora Muñoz ha reclamado que la población gitana sea respetada como "sujetos activos de derechos" y ha defendido un horizonte en el que la igualdad deje de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible. Su intervención ha apuntado a una cuestión de fondo: que nacer gitano o gitana no suponga partir desde una posición más vulnerable que el resto.

"Donde nacer gitano o gitana no suponga partir en desventaja, donde la diversidad no sea tolerada, sino reconocida como una riqueza colectiva", ha subrayado. El manifiesto ha cerrado ese bloque con una de sus frases más rotundas: "No pedimos favores, exigimos derechos".

Educación, empleo, salud y vivienda

Las reivindicaciones concretas expuestas en la Asamblea han dibujado también un mapa reconocible de los déficits que persisten. En educación, las entidades han reclamado un sistema que no segregue ni etiquete y que combata el abandono escolar desde la comprensión y no desde el prejuicio. La referencia conecta con uno de los retos señalados desde hace años por asociaciones y administraciones: la continuidad educativa de la infancia y la juventud gitana.

En empleo, el texto ha defendido el derecho a un trabajo digno, estable y libre de discriminación. En vivienda, ha reclamado el fin del chabolismo, de la infravivienda y de la segregación espacial. Y en salud, ha pedido una atención integral, accesible y respetuosa con la diversidad cultural del pueblo gitano.

A ello se ha sumado una exigencia de financiación "justa, estable y continuada" para las entidades gitanas. En Extremadura, buena parte de la intervención social, el acompañamiento a familias y la mediación comunitaria descansan históricamente en asociaciones que conocen el terreno y trabajan en contacto directo con barrios y municipios.

La voz propia en las instituciones

Otro de los ejes del manifiesto ha sido el derecho a participar plenamente en la vida política, social y cultural. Las organizaciones han reclamado dejar de ser objeto de políticas diseñadas sin su voz para convertirse en protagonistas de su propio destino.

La reclamación de voz propia ha tenido eco también en la intervención de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Extremadura, Remedios Cortés Salazar. Ha recordado que el 8 de abril "no es una fiesta", sino un día de historia y de conmemoración. Y ha subrayado que el pueblo gitano lleva más de 601 años en Extremadura, en España y en Europa, mientras la discriminación sigue presente a diario.

Su intervención ha vinculado memoria y resistencia. Ha recordado a los antepasados perseguidos y masacrados, pero también ha reivindicado el orgullo de quienes abrieron camino.

El papel de la Asamblea y de la Junta

Desde las instituciones, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha destacado que la jornada sirve para celebrar una cultura, una historia y una identidad que forman parte de la sociedad extremeña. Ha reconocido, no obstante, que también es un día para recordar injusticias sufridas y para seguir reivindicando derechos.

Naharro ha defendido que en Extremadura el pueblo gitano no es algo ajeno ni distante, sino parte de la identidad colectiva de la región. Y ha añadido que las instituciones tienen la responsabilidad de representar a toda la sociedad "sin dejar a nadie fuera".

También ha intervenido la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura en funciones, María del Ara Sánchez Vera, quien ha reconocido una deuda histórica con el pueblo gitano. Según ha expuesto, esa deuda se refleja, entre otras cuestiones, en la escasa presencia de su riqueza artística y cultural en los museos y en el insuficiente reconocimiento social de sus formas de convivencia y de organización.

Sánchez Vera ha considerado "esencial" que las personas gitanas ocupen espacios con voz propia, no como lugares cedidos, sino como ámbitos legítimos y merecidos. Además, ha señalado como asignatura pendiente del sistema educativo el abandono escolar temprano de la infancia gitana y ha expresado la disposición de la Junta a avanzar hacia una sociedad libre, diversa e igualitaria, con una referencia específica a los derechos de las mujeres gitanas y a su derecho a vivir libres de cualquier forma de violencia.

Mérida, la memoria y el río

El acto institucional ha tenido también una dimensión local. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha puesto en valor el trabajo desarrollado en la ciudad a favor del pueblo gitano y ha afirmado que ese camino no habría sido posible sin las asociaciones que agrupan a este colectivo. Ha citado, entre otros ejemplos, la Feria Chica de Mérida, conocida como la feria de los gitanos, y ha reiterado el apoyo del consistorio.

La jornada ha concluido con la interpretación del himno gitano, "Gelem, gelem". Después, los asistentes se han desplazado al puente romano de Mérida para lanzar pétalos y encender velas en memoria de las víctimas del Samudaripen, el holocausto gitano.