Alertan ante el TSJEx del aumento de las agresiones a sanitarios en Extremadura

La preocupación por el repunte de las agresiones al personal sanitario sigue aumentando y ayer el sindicato CCOO trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) su inquietud por este asunto y reclamó una respuesta más contundente para proteger a los profesionales.

La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, mantuvo una reunión con la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, para abordar el incremento de las agresiones al personal del ámbito sanitario en la comunidad y en ese encuentro puso sobre la mesa una reivindicación que viene defendiendo desde hace tiempo: que se actúe penalmente ante este tipo de hechos y no solo mediante sanciones económicas.

El sindicato sostiene que la gravedad y la reiteración de estas agresiones exige una respuesta más firme desde todos los ámbitos, también el judicial. Entre otras cosas, recordó su petición de que los profesionales del ámbito sanitario sean considerados autoridad sanitaria, en línea con lo previsto en el artículo 550 del Código Penal, ya que esto «reforzaría la protección» de quienes trabajan en centros de salud, hospitales y recursos sociosanitarios de la región

De 141 casos a 226 en solo un año

Según los datos del sindicato, las agresiones al personal sanitario del SES pasaron de 141 casos en 2024 a 226 en 2025. Eso supone 85 casos más en un año y un aumento del 60%. La cifra, sin embargo, no reflejaría toda la dimensión del problema. Desde CCOO advierten de que muchas agresiones no llegan a denunciarse, ya sea por miedo o por la sensación de que iniciar ese proceso no sirve para nada. Esa infradenuncia, sostienen, dificulta medir con exactitud una realidad que afecta a toda la red asistencial extremeña. Y el problema, asegura, no se limita a una categoría profesional concreta. La federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios insiste en que la protección debe alcanzar a todos los trabajadores que desempeñan su labor en el ámbito sanitario.

Durante la reunión, la presidenta del TSJEx informó a los representantes sindicales de la existencia de un borrador de protocolo de actuación para estos casos. Según trasladó al sindicato, el documento solo está pendiente de firma con la Consejería de Salud y el resto de instituciones que han participado en su elaboración, con la previsión de que pueda activarse próximamente. Para el sindicato esta iniciativa es positiva, ya que a su juicio puede facilitar una respuesta más ágil y ordenada ante las agresiones. Entre otras cuestiones, señala en una nota de prensa, permitiría aclarar cómo deben actuar los centros sanitarios y evitaría que toda la carga recaiga sobre los propios profesionales, que a menudo se ven obligados a presentar personalmente la denuncia.

Ese cambio de procedimiento es una de las demandas que el sindicato venía defendiendo en Extremadura. La idea es que el sistema responda con más diligencia desde el primer momento y que la víctima no quede sola ante un episodio de violencia o intimidación en su puesto de trabajo.

Desde hace tiempo, CCOO viene solicitando al SES medidas «reales y contundentes» para prevenir y castigar las agresiones. Junto a María Berrocal participaron también Rosa Rodríguez, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura; José Luis Domínguez, secretario de Acción Sindical de esta federación; y Juan José Bote, secretario de Política Institucional y Comunicación de CCOO de Extremadura.

También violencia de género

El encuentro ha servido igualmente para abordar otras cuestiones relacionadas con la protección de las víctimas de violencia de género en Extremadura desde el ámbito judicial. Ambas partes, según la nota difundida por el sindicato, coincidieron en la importancia de mantener un diálogo institucional sostenido en el tiempo. Para CCOO, esta ronda de contactos busca abrir nuevos cauces de interlocución con instituciones clave en asuntos que afectan de manera directa a los trabajadores y a la ciudadanía extremeña.