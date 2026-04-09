Sector vitivinícola
La Junta de Extremadura activa 9 millones en ayudas para reestructurar y reconvertir el viñedo
El DOE publica la convocatoria de subvenciones para viticultores de la región dentro de la PAC 2023-2027, con fondos destinados a replantación, reconversión varietal y mejora de la gestión de los viñedos
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este jueves la convocatoria de ayudas de la Junta de Extremadura para la reestructuración y reconversión del viñedo, dotada con un presupuesto global de 9 millones de euros para impulsar la modernización y adaptación del sector vitivinícola en la comunidad autónoma. Estas subvenciones se enmarcan en la Intervención Sectorial Vitivinícola del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
Sector clave
La convocatoria está dirigida a viticultores, tanto personas físicas como jurídicas, siempre que sus explotaciones estén destinadas a la producción de uva para vinificación, uno de los segmentos clave del campo extremeño. Con esta línea de apoyo, la Administración autonómica busca favorecer la competitividad de las explotaciones y facilitar la adaptación del viñedo a las nuevas necesidades productivas y sanitarias.
Actuaciones subvencionables
Entre las actuaciones subvencionables figuran la replantación de viñedo con o sin sistema de conducción, la reconversión varietal y las mejoras en las técnicas de gestión, además de la replantación por arranque obligatorio cuando existan motivos sanitarios o fitosanitarios que afecten a las plantaciones. La medida pretende ofrecer herramientas al sector para renovar superficies, mejorar rendimientos y responder a las exigencias del mercado y de la normativa.
La convocatoria contempla una distribución plurianual de los fondos, con 5 millones de euros consignados para 2026 y otros 4 millones de euros previstos para 2027, financiados íntegramente a través del FEAGA. El plazo para presentar las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el DOE.
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