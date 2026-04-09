Las oposiciones de maestros en Extremadura reciben 6.333 solicitudes y comenzarán el 20 de junio

Las oposiciones al cuerpo de maestros han recibido un total de 6.333 solicitudes, una vez concluido el plazo de inscripción hace una semana. Así lo ha avanzado esta mañana la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, durante la rueda de prensa de inicio del proceso de escolarización para el próximo curso.

También ha confirmado que, en sintonía con el resto de comunidades, el acto de presentación y la primera prueba del proceso selectivo se celebrará el sábado 20 de junio y que se van a constituir un total de 118 tribunales para la celebración de estas pruebas.

Ante la situación del gobierno regional en funciones, la consejera de Educación ha subrayado que "en ningún momento" han tenido duda de que las oposiciones se pudieran llevar a cabo, pero en caso de incertidumbre o por si hubiese algún "resquicio judicial" se ha planteado la modificación del decreto ley de gobierno en funciones, que ha sido acordado entre PP y Vox y validado esta mañana en la Asamblea de Extremadura.

La convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros se publicó el pasado 16 de marzo con una oferta total de 304 plazas de siete especialidades. Estas plazas proceden de las ofertas de empleo público de 2023 y 2024 y la mayor parte corresponde a Educación Infantil, con 139 plazas, seguida de Pedagogía Terapéutica (41), Educación Primaria (40) y Audición y Lenguaje (39). Completan el reparto Música (25), además de Inglés (10) y Educación Física (10). La resolución reserva al menos un 10 % para personas con discapacidad, y si esas plazas no se cubren pasarán al turno libre.

El modelo habitual

El proceso sigue el modelo habitual. El acto de presentación será obligatorio, en llamamiento único, y ese mismo día comenzará la fase de oposición se compone de dos pruebas eliminatorias, según señala la resolución de la convocatoria del Diario Oficial de Extremadura publicada el 16 de marzo. La primera sirve para demostrar conocimientos específicos de la especialidad y tiene dos partes: una prueba práctica y el desarrollo por escrito de un tema elegido entre dos extraídos al azar. Esta primera prueba se califica sobre 10 puntos, con un peso del 40% para la parte práctica y del 60% para el tema, y exige un mínimo de 5 puntos para superarse.

La segunda prueba mide la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas docentes. También consta de dos partes: la defensa de una programación didáctica y la preparación y exposición oral de una unidad o situación de aprendizaje. La programación debe entregarse en papel en el acto de presentación, referirse al curso 2025/26, incluir un mínimo de 12 unidades, estar firmada y no superar las 60 hojas. La segunda prueba también se supera con un mínimo de 5 puntos.

Además del ingreso por concurso oposición, la resolución incluye también la adquisición de nuevas especialidades, la integración por primera vez en listas de espera ordinarias y supletorias y la actualización de méritos de quienes ya forman parte de listas ordinarias.