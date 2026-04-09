El periodista extremeño Diego Valor, nuevo director general de Comunicación de Casa 47

El periodista Diego Valor, natural de Quintana de la Serena (Badajoz), ha sido nombrado director general de Comunicación de Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Su designación, aprobada por el Consejo Rector, le sitúa al frente de la estrategia de comunicación corporativa, las relaciones con los medios y el posicionamiento reputacional de este organismo público.

Tareas

Según ha explicado el ministerio a través de una nota, desde su nueva responsabilidad, Diego Valor será el encargado de dirigir la política comunicativa de Casa 47 en un momento clave para el desarrollo de la entidad estatal de vivienda. El nombramiento refuerza el organigrama de dirección de la institución, que preside la también extremeña Leire Iglesias, en una etapa marcada por el crecimiento, la expansión y la transformación de sus estructuras.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en Magisterio, en la especialidad de Lengua Extranjera, por la Universidad de Extremadura, Valor cuenta con una amplia trayectoria en comunicación institucional y social. Su perfil combina la experiencia en la gestión informativa dentro de la Administración con una sólida vinculación al ámbito de las organizaciones sociales.

Anteriores puestos

En los últimos ocho años, el profesional extremeño ha ocupado puestos de responsabilidad como asesor de Comunicación de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, además de ejercer como jefe de Prensa del Ministerio de Cultura y Deporte. Esta experiencia le ha permitido consolidar un recorrido ligado a la comunicación pública en algunas de las principales instituciones del Estado.

Su trayectoria profesional también incluye etapas en los departamentos de Comunicación de entidades sociales como CESIDA, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y Greenpeace España, donde desarrolló labores vinculadas a la comunicación institucional y de sensibilización social. Con este bagaje, Casa 47 incorpora a su equipo directivo a un perfil especializado en estrategia, medios y reputación.

La incorporación de Diego Valor al Comité de Dirección de Casa 47 se produce en una fase de impulso del organismo, cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo, la administración y la promoción de un parque público de viviendas asequibles y sostenibles en España. Con este nombramiento, la entidad estatal refuerza su estructura para afrontar los retos de comunicación de una política pública centrada en el acceso a la vivienda.