La primavera regresa con fuerza: temperaturas de hasta 27 grados y sol en la mayor parte de Extremadura

Después de unos días de lluvia, bajada de temperaturas y alertas amarillas (riesgo moderado) regresa la primavera con su máximo esplendor y con la previsión de temperaturas de hasta 27 grados. Así, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves, 9 de abril, la jornada climatológicamente se caracteriza por el sol y el cielo despejado, aunque a primera hora algunas nubes se dibujan en el firmamento.

De hecho, lo más destacado son las altas temperaturas. Las mínimas se mantienen con ligeros cambios, pero las máximas experimentan un notable ascenso, aportando una sensación veraniega. En Badajoz, los termómetros oscilan entre los 9 y los 27 grados, mientras que en Cáceres entre 9 y 25 grados.

Por su parte, el viento sopla de componente este y noreste, con racha floja a moderada. Sin embargo, no se descarta que haya rachas fuertes en las zonas más expuestas, especialmente a lo largo de la tarde, cuando el viento puede aumentar su intensidad en las comarcas del norte.

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Sin embargo, y aunque la previsión meteorológica apunta a un día casi veraniego, la lluvia aparece en el suroeste de Extremadura. Se trata de lluvias y chubascos dispersos, además de alguna tormenta aislada.