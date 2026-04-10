El eurodiputado que encabezó la visita a Almaraz cree que el cierre de las nucleares es "ideológico"

A mediados de febrero pasado, una delegación del Parlamento Europeo visitó Extremadura con el objetivo de recoger información sobre el terreno que le permitiese evaluar el impacto real que tendría en términos de empleo, soberanía energética o despoblación la clausura de la central nuclear de Almaraz.

Los eurodiputados eran integrantes de la Comisión de Peticiones de esta institución. Además de conocer las instalaciones de la central, se reunieron con distintas autoridades, entre ellas la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, y el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Reunión de la delegación de eurodiputados con autoridades regionales y locales en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. / Toni Gudiel

La misión, que tuvo lugar tras una solicitud realizada por la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, elaborará un informe cuyas conclusiones está previsto que se conozcan antes del verano. No obstante, el presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzońca, que fue quien encabezó la delegación de Bruselas, ya ha dejado clara esta semana cuál es su valoración. El cierre de los dos reactores de la planta extremeña, previsto entre 2027 y 2028, es una «cuestión ideológica» para el Gobierno español, según afirmó en unas declaraciones recogidas por la cadena Euronews.

En ellas, el parlamentario, que pertenece al grupo de centro-derecha ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), consideró que se ha producido una desconexión entre el Gobierno central y las administraciones extremeñas en esta materia, al tiempo que expresó su preocupación por las posibles consecuencias que podría conllevar la clausura de la planta, entre ellas la destrucción de puestos de trabajo. También destacó el importante peso que supone su actividad en el PIB extremeño.

Diversificar el ‘mix’

Rzońca, del partido polaco Ley y Justicia, se posicionó a favor de que los países de la UE diversifiquen su ‘mix’ energético de forma que incluyan la tecnología nuclear, pero también los combustibles fósiles y las energías renovables, con el fin de reforzar su seguridad energética. En su opinión, desmantelar las plantas nucleares españolas incrementaría la dependencia de las importaciones de energía de los países vecinos. «El Gobierno español tendría que comprar energía nuclear en Francia» y recurrir a «Marruecos y otros lugares» para cubrir su demanda, aseveró.

Precios más caros

De la misma forma, pronosticó que esto llevaría a unos precios de la electricidad todavía más altos que los actuales. «En la Unión Europea deberíamos tener la energía más barata. Y si tenemos un sistema energético muy, muy caro, muchas empresas se irán a China, a Estados Unidos o a otros lugares», argumentó el eurodiputado.

En esta línea, y dentro del actual contexto geopolítico mundial, defendió que prescindir de las centrales atómicas también podría afectar a la credibilidad de España ante los inversores europeos para quienes «la información más importante es el precio de la energía».