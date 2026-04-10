Extremadura afronta el abuso de benzodiacepinas tras detectar que el 94% de las recetas activas supera el tiempo recomendado

El uso de benzodiacepinas, fármacos empleados habitualmente para tratar ansiedad, insomnio u otros cuadros relacionados con el malestar emocional, entra de lleno en la agenda sanitaria extremeña. La celebración de la jornada "Yo Venzo. Optimización del uso de las benzodiacepinas en Extremadura", impulsada por el Área de Salud de Badajoz y celebrada este viernes, ha servido para visibilizar un fenómeno que los profesionales venían detectando desde hace tiempo: un consumo elevado y, en numerosos casos, mantenido más allá de lo aconsejado.

Según los datos expuestos durante el encuentro, el análisis inicial realizado en este ámbito evidencia que el 94% de las prescripciones activas superaban la duración recomendada. Ese porcentaje refuerza, según la Administración sanitaria, la necesidad de avanzar hacia un uso más racional de estos medicamentos y revisar inercias de prescripción que se han consolidado en el tiempo.

La jornada ha sido inaugurada por la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, y ha reunido a profesionales sanitarios y sociosanitarios, además de personal en formación. El objetivo, según ha trasladado la Junta en una nota de prensa, pasa por compartir el trabajo realizado hasta ahora y abrir un debate técnico sobre cómo abordar de forma más adecuada el malestar emocional sin recurrir de forma prolongada a este tipo de fármacos.

Del síntoma al abordaje integral

Uno de los ejes del encuentro ha sido precisamente la necesidad de ampliar la mirada clínica. La propuesta que ha puesto sobre la mesa el programa "Yo Venzo" defiende un enfoque más integral, en el que no solo cuente la evidencia científica, sino también la experiencia de los profesionales y la vivencia de los pacientes.

Esa perspectiva parte de una realidad conocida en consultas de Atención Primaria y en otros niveles asistenciales: las benzodiacepinas pueden ser útiles en momentos concretos, pero su mantenimiento en el tiempo plantea riesgos y obliga a revisar su indicación. De ahí que la jornada haya incorporado mesas sobre alternativas a la medicación, así como experiencias orientadas a reforzar otras respuestas asistenciales y comunitarias.

La Junta señala que el programa ha ido desarrollando distintas líneas de actuación para intervenir sobre esta realidad. Entre ellas figuran la formación a profesionales, intervenciones comunitarias y estrategias de prescripción coordinadas desde Atención Primaria y la farmacia comunitaria. La intención es no limitar el debate a una advertencia sobre el consumo, sino trasladarlo a la práctica diaria del sistema sanitario.

Primeros resultados en los centros participantes

Junto al diagnóstico, la Administración autonómica ha presentado también resultados preliminares de la fase piloto del programa. Los datos expuestos en la jornada apuntan, según la Junta, a una reducción del consumo de benzodiacepinas y, sobre todo, a un descenso significativo de la población diana en los centros que han participado en esta primera experiencia.

En algunos de esos dispositivos, las reducciones se sitúan cerca del 30%, una cifra que la organización del encuentro interpreta como una señal de que las intervenciones combinadas pueden tener recorrido.

Para Extremadura, el asunto tiene además una dimensión de salud pública. El debate no se limita al uso de un medicamento concreto, sino a cómo se atienden situaciones de sufrimiento emocional que en muchos casos llegan a consulta en contextos de soledad, sobrecarga o dificultad social. Ahí es donde la Junta sitúa la necesidad de reforzar respuestas más amplias y evitar que la medicación prolongada se convierta en una salida casi automática.

La voz de los pacientes entra en el debate

Otro de los elementos destacados por la organización ha sido la incorporación de la perspectiva de los pacientes. Durante la jornada se han compartido experiencias reales sobre el impacto del consumo prolongado y sobre los procesos de recuperación, con la intención de que el debate no quede restringido al plano estrictamente farmacológico.

Ese enfoque busca, según la Junta, enriquecer la reflexión sobre las consecuencias del uso continuado de estos tratamientos y sobre las dificultades que pueden aparecer cuando se plantea reducir o retirar la medicación.

El programa del encuentro ha incluido ponencias de expertos, mesas de trabajo sobre alternativas terapéuticas y la exposición de experiencias desarrolladas tanto en el Área de Salud de Badajoz como en otras comunidades autónomas. El propósito final es intercambiar buenas prácticas y reforzar estrategias comunes dentro del sistema sanitario.

En ese marco, la jornada celebrada en Badajoz ha actuado más como escaparate de un problema de fondo que como simple cita formativa. El mensaje que deja es que Extremadura ha empezado a revisar de forma más decidida el uso de las benzodiacepinas y a plantear cambios en su manejo clínico, con la vista puesta en una prescripción más prudente y en una atención más amplia al malestar emocional.