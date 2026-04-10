"Extremadura no puede permitirse perder a su juventud": 40 años de voz joven ante el reto de quedarse

El Consejo de la Juventud de Extremadura ha celebrado este viernes en la Asamblea su 40 aniversario reivindicando su papel como "altavoz" de la juventud extremeña en las políticas públicas y poniendo el foco en el acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la salud mental.

La cita ha reunido a autoridades políticas, representantes de la universidad, organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones y otras entidades vinculadas al tejido social extremeño.

La apertura ha corrido a cargo de la Joven Orquesta de Mérida, que ha interpretado "Si te vas", de Extremoduro, en un arranque con guiño extremeño para una celebración marcada por la reivindicación de los problemas que afectan a los jóvenes. Entre los asistentes se encontraban también miembros de distintos consejos de la juventud de España, incluida la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry, representantes de Portugal y varios expresidentes del organismo extremeño.

Un organismo nacido en 1985

Los precedentes de este tipo de órganos se remontan a la década de 1940, con experiencias como la danesa, mientras que en España su impulso llegó en el contexto del Año Internacional de la Juventud declarado por la ONU en 1985.

El Consejo de la Juventud de Extremadura nació el 24 de enero de 1985 y está integrado por asociaciones y organizaciones juveniles de la región. Desde entonces, ha actuado como cauce de representación de la juventud organizada y también como espacio de interlocución sobre los problemas y aspiraciones de una generación que ha ido cambiando con el paso del tiempo.

El CJEx pone el foco en la emancipación juvenil

La presidenta del CJEx, Lidia Solana, ha defendido que el organismo es "el principal interlocutor válido de la representación juvenil de la región", tanto de la juventud asociada como de la no asociada.

Entre las principales reivindicaciones del Consejo ha situado el acceso a la vivienda, al advertir de que los jóvenes dedican el 57% de su salario a pagar un alquiler en solitario. A ello ha sumado la precariedad laboral, con contratos temporales y dificultades, en muchos casos, para compatibilizar estudios y trabajo.

Solana ha incidido también en la salud mental de la juventud, marcada, según ha señalado, por el estrés, la ansiedad y la depresión, factores que condicionan la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida.

Bazaga reivindica políticas transversales para los jóvenes

Antes del acto, la consejera de Cultura, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha valorado los 40 años de "esfuerzo y de inquietud por la juventud" del Consejo y ha asegurado que una de las preocupaciones "fundamentales" de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido trabajar para que la juventud "tenga lo que necesita".

En ese contexto, ha citado inversiones de 600.000 euros en centros de juventud y el octavo plan en esta materia, dotado con 530 millones de euros para tres años y con más de 180 acciones.

Bazaga ha señalado que las necesidades de la juventud han cambiado en estas cuatro décadas, del mismo modo que también lo ha hecho el propio concepto de juventud. En su opinión, los jóvenes son ahora más digitales y tecnológicos, tienen arraigo a la tierra, necesidad de viajar, perfiles más nómadas y una sensibilidad creciente hacia el medio ambiente y los animales.

"La juventud debe ser quien marque las pautas de lo que hay que hacer y nosotros darles esa capacidad para que ellos se desarrollen", ha afirmado la consejera, que ha apostado por seguir impulsando políticas transversales en materias como salud mental, vivienda, empleo, educación y cultura.

Naharro pide reforzar el papel del Consejo

El cierre del acto institucional ha correspondido al presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, que ha apelado a no perder el vínculo entre la región y sus jóvenes. "Extremadura no puede permitirse perder a su juventud. No solo porque os necesitamos, sino porque esta tierra tiene todo lo necesario para ofrecer un futuro digno. Y desde la Asamblea, somos conscientes de los desafíos que enfrentáis", ha señalado.

Naharro se ha referido expresamente al acceso al empleo, que, a su juicio, ha mejorado sustancialmente, y también a las dificultades de emancipación que siguen afrontando muchos jóvenes extremeños. "Nuestro compromiso es trabajar para cambiar esta realidad. Para que quedarse en Extremadura no sea una renuncia, sino una elección", ha afirmado.

En su intervención, el presidente del Parlamento autonómico ha añadido además una llamada al propio fortalecimiento del CJEx al pedir que "toda la juventud se vea reflejada en el Consejo de la Juventud de Extremadura, porque si eso no se consigue el Consejo puede estar en peligro".

Celebración y advertencia sobre el futuro

La dificultad para emanciparse, la inestabilidad laboral y el malestar emocional aparecen hoy como los grandes frentes sobre los que pivota la agenda juvenil y que se han recordado en el contexto de la efeméride.

En una comunidad especialmente pendiente de su equilibrio demográfico y de su capacidad para retener talento joven, el mensaje lanzado desde la Asamblea ha tenido una lectura doble: reconocimiento a cuatro décadas de participación y advertencia de que la continuidad del proyecto extremeño pasa también por ofrecer a sus jóvenes condiciones reales para quedarse.