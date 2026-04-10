El Guadiana anticipa una campaña de riego con normalidad en Extremadura tras dispararse las reservas por las borrascas

La campaña de riego de 2026 se encara con perspectivas favorables en Extremadura después de que la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadiana analizara este jueves la situación de la cuenca y avalara las propuestas elevadas por las juntas de explotación para su aprobación. La previsión oficial es que el riego pueda desarrollarse con normalidad en todas las zonas regables de la cuenca del Guadiana, con el objetivo de mantener al mismo tiempo la máxima eficiencia y racionalidad en el uso del agua.

La reunión, celebrada en formato mixto presencial y telemático, constató el giro experimentado en el año hidrológico 2025-2026, que comenzó con una situación mucho más ajustada en los embalses. Al inicio del periodo hidrológico, la zona oriental almacenaba 193,72 hectómetros cúbicos y la occidental 4.691,92, equivalentes al 48,7% y al 57,7% de llenado, respectivamente, unos niveles claramente inferiores a los actuales.

Cambio de escenario

El cambio de escenario se ha producido tras una cadena de borrascas registrada entre enero y marzo, con episodios especialmente intensos en los sistemas de regulación de la cuenca. Las aportaciones acumuladas por los temporales dejaron 2.410,66 hectómetros cúbicos y permitieron elevar las reservas hasta 333,2 hectómetros cúbicos en la zona oriental y 6.963,1 en la occidental, lo que sitúa los embalses en niveles del 83,9% y del 85,7%, respectivamente.

Con estos datos sobre la mesa, la Confederación Hidrográfica del Guadiana considera despejado el horizonte para los regantes extremeños en la próxima campaña. En la zona occidental, la disponibilidad prevista alcanza el 100% del volumen concesional, mientras que en la zona oriental también se podrá regar con normalidad en las distintas áreas regables, según recoge la nota oficial difundida este 10 de abril.

La decisión tiene especial relevancia para Extremadura por el peso del regadío en buena parte de su actividad agraria y por la incertidumbre que suele marcar el arranque de cada campaña. La Comisión de Desembalse, cuyas propuestas tienen carácter vinculante, es el órgano encargado de deliberar sobre el régimen de llenado y vaciado de embalses y acuíferos en función de los derechos concesionales de los usuarios, un papel decisivo para ordenar el uso del agua en la cuenca.