El tiempo en Extremadura
Madrugada veraniega en Extremadura con temperaturas de más de 24 grados
Cinco localidades cacereñas superaron los 21 grados en una madrugada inusualmente cálida, mientras que la Aemet pronostica lluvias y tormentas para el viernes en Extremadura
El 112 activa la alerta amarilla en varias comarcas extremeñas
Extremadura ha vivido una madrugada tórrida, más típica del verano que de la primavera. Cinco localidades cacereñas han superado los 21 grados entre las 00.00 y las 6.50 de la mañana. Esta tendencia que también se ha registrado en otras zonas de España ha situado a dos poblaciones extremeñas (Alcúescar y Hervás) entre las diez más calurosas del país.
Así, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los vecinos de Alcúescar durmieron con 24,2 grados, los de Hervás con 22,8, Zorita con 22,2, Madrigal de la Vera con 22,1 grados y Cañaveral con 21,1. En España, en El Ejido, en Almería, el termómetro alcanzó los 28, 7 grados.
El pronóstico para este viernes
Sin embargo, estas temperaturas nocturnas tan elevadas no se mantienen a lo largo de este viernes ni durante el fin de semana. De hecho, la Aemet pronostica temperaturas máximas de 28 grados en Mérida, 27 en Badajoz y Plasencia, y 25 en Cáceres durante el día. Por su parte, las mínimas oscilan entre los 8 grados en la capital extremeña, 9 en la pacense, 12 en la cacereña y 14 en Plasencia.
Además, prevé intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias y chubascos, sin descartar algunas tormentas, más probables en la segunda mitad del día.
Viento del este y sureste, girando a suroeste y oeste, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.
Alerta amarilla (riesgo moderado) en Extremadura
La evolución climatológica a lo largo de esta jornada obliga al Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura a activar la alerta amarilla (riesgo moderado) por tormentas en La Siberia, provincia de Badajoz, y en las comarcas cacereñas de Villuercas y Montánchez.
Este riesgo comienza a las 15.00 horas y se prolonga hasta las 21.00 de este viernes. Según las previsiones, estas tormentas pueden producir rachas de viento fuertes o muy fuertes.
Recomendaciones
Recomendaciones para las alcaldías:
- Mantener en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad.
- Involucrar a la Policía Local y los servicios de mantenimiento de cada ayuntamiento.
- Revisar bajadas de agua de los tejados.
- Controlar la acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstruir el paso de agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado.
Atención especial en:
- Sumideros.
- Socavones.
- Muros en mal estado.
Recomendaciones para la ciudadanía:
- Circular por las carreteras con máxima precaución.
- Prestar especial atención a posibles desprendimientos de tierra.
- No atravesar carreteras inundadas.
- No estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.
- Mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua en casa.
En caso de emergencia:
- Contactar con el teléfono de Emergencias 112.
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