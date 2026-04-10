La UEx logra casi 2 millones de euros para ocho proyectos de investigación europeos con Portugal hasta 2028

La Universidad de Extremadura (UEx) ha logrado financiación para ocho proyectos europeos de investigación e innovación en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, conocido como POCTEP, en sus sexta y séptima convocatorias.

La cuantía captada se acerca a los 2 millones de euros, según ha informado la universidad, y servirá para ejecutar los proyectos hasta diciembre de 2028. Con estas nuevas concesiones, la UEx eleva a 22 su participación actual en proyectos POCTEP, ya que en estos momentos desarrolla otros 14 procedentes de convocatorias anteriores.

Este último dato refuerza el papel de la universidad pública extremeña en un ámbito especialmente sensible para la comunidad: la relación con Portugal y el desarrollo de la frontera. No se trata solo de investigación académica, sino de iniciativas vinculadas a problemas muy concretos del territorio, desde los incendios forestales hasta la competitividad de las pymes o la gestión del agua y las inundaciones.

Investigación con impacto en Extremadura

Los nuevos proyectos aprobados abordan retos ligados al cambio climático, la transición energética, la ciberseguridad, la digitalización empresarial, la biodiversidad o la gobernanza del espacio transfronterizo.

José María Carvajal González, vicerrector de Investigación y Transferencia de la UEx, ha señalado que esta financiación "muestra la excelencia de nuestros investigadores" y refuerza el papel de la institución "como motor de innovación, cohesión territorial y desarrollo sostenible en áreas claves fronterizas entre España y Portugal". El responsable universitario también ha reconocido el trabajo de la Oficina de Proyectos Europeos, encargada de impulsar y gestionar la participación de la universidad en convocatorias competitivas.

La dimensión territorial de esta financiación resulta especialmente relevante para Extremadura, que comparte con Portugal una larga frontera y varios espacios de cooperación económica, institucional y científica. En ese contexto, el programa Interreg España-Portugal 2021-2027 se ha consolidado como una de las principales herramientas europeas para activar proyectos comunes entre ambos países.

Cereza, incendios e inundaciones

Uno de los proyectos con mayor conexión con el territorio es IBERIAN_CHERRY, liderado en la UEx por la investigadora María Garrido Álvarez. La iniciativa busca soluciones sostenibles para proteger la biodiversidad en la producción de cereza en la Península Ibérica, con herramientas como el control biológico o el uso del microbioma del suelo. La propuesta encaja de forma directa con el peso que este cultivo tiene en comarcas extremeñas y con la necesidad de avanzar hacia modelos agrícolas con menos residuos.

También vinculado al territorio está FIREPOCTEP AVANZA, con Juan Carlos Giménez Fernández como investigador principal en la UEx. El proyecto se centra en la prevención y gestión de incendios forestales extremos en la Raya, una cuestión de especial sensibilidad en el suroeste peninsular por la recurrencia de grandes fuegos y por la necesidad de coordinar recursos a ambos lados de la frontera.

En la misma línea de adaptación climática aparece BUR_PC, coordinado en la universidad extremeña por Elia María Quirós Rosado. El objetivo es aumentar la resiliencia de zonas urbanas con alto riesgo de inundaciones mediante medidas de adaptación y mejora de la protección civil en Extremadura, la región Centro portuguesa y el Alentejo.

Ciberseguridad, pymes y tecnología cuántica

La transformación digital ocupa otro de los grandes bloques de la convocatoria. El proyecto CIBER-RA-IA, con José Carlos Sancho Nuñez como investigador principal en la UEx, impulsará una red transfronteriza de centros de ciberseguridad e inteligencia artificial. La universidad plantea esta iniciativa como una plataforma de cooperación entre administraciones, fuerzas de seguridad y empresas para reforzar la protección de la economía digital y prevenir ciberdelitos.

En paralelo, CapabiliTIC, liderado en la UEx por María Mar Ávila Vegas, pretende mejorar las capacidades digitales de pymes, micropymes y startups de la eurorregión EUROACE. El proyecto se apoyará en formación y acompañamiento tecnológico con el objetivo de elevar la competitividad empresarial y favorecer el desarrollo económico en el entorno fronterizo.

A ello se suma QUANTUM IBER_IA, con David Miguel Cortés Polo como investigador principal en la UEx. La iniciativa busca fortalecer las capacidades del espacio ibérico transfronterizo en tecnologías cuánticas e inteligencia artificial, dos ámbitos estratégicos para la ciencia aplicada y para la economía de los próximos años.

Energía y conocimiento para decidir mejor

En materia energética, la UEx participará en AIRES, liderado por Justo García Sanz-Salcedo. El proyecto investigará soluciones innovadoras de almacenamiento y gestión inteligente de energía en instalaciones de autoconsumo renovable. Entre sus acciones figura una instalación piloto en la propia universidad para optimizar el uso de baterías y avanzar hacia modelos más eficientes.

El octavo proyecto aprobado es OBSERVATORIO_EUROACE, coordinado por Antonio Fernández Portillo. Su función será la de servir como herramienta de investigación multidisciplinar para analizar la realidad socioeconómica del territorio transfronterizo y conectar ciencia, políticas públicas, empresas y ciudadanía. La iniciativa aspira a aportar datos y estudios útiles para una toma de decisiones más ajustada a la realidad de la frontera.

La universidad refuerza una línea estratégica

La concesión de estos ocho proyectos consolida una línea de trabajo que la UEx ha convertido en estratégica: la investigación aplicada con retorno territorial y la cooperación internacional próxima, especialmente con Portugal. En una comunidad como Extremadura, donde la frontera no es solo un límite geográfico sino también una oportunidad de desarrollo, la captación de fondos europeos para ciencia e innovación adquiere una dimensión económica y social evidente.

La universidad sostiene así una doble apuesta: atraer recursos competitivos y orientar parte de su actividad investigadora hacia problemas compartidos con el país vecino. Esa combinación explica que entre los proyectos aprobados convivan agricultura, incendios, inundaciones, digitalización, energía, ciberseguridad y análisis socioeconómico. Todos ellos, de una u otra forma, miran a la Raya como espacio de ensayo y como territorio de futuro.