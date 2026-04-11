Al menos 10.000 autónomos extremeños, en el punto de mira de una subida de 1.620 euros al año

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha calificado de "brutal y desmesurada" la subida de cuotas que, según sus cálculos, recaerá sobre autónomos colaboradores y societarios en la región. La organización sitúa el alcance de la medida en al menos 10.000 personas en la comunidad, que verían incrementada su cotización mensual en 135 euros, lo que supone un 42% más respecto a la cuantía actual.

El secretario general de la patronal, Javier Peinado, ha afirmado que esta decisión responde a una "voracidad recaudatoria" y ha sostenido que, además, contradice el compromiso de mantener congeladas las cuotas durante este año. En su opinión, la medida genera situaciones "paradójicas", como que el autónomo titular de un negocio llegue a pagar menos que el familiar colaborador.

A quién afecta la subida

Según los datos citados por la organización, procedentes del Ministerio de Trabajo, en Extremadura hay 4.782 autónomos colaboradores y 10.152 autónomos societarios. La CREEX sostiene que todos los colaboradores se verían afectados por el aumento de la base mínima de cotización, que pasaría de 1.000 a 1.424 euros.

En el caso de los societarios, la organización empresarial estima que el impacto alcanzaría aproximadamente a la mitad del colectivo, puesto que la otra mitad estaría cotizando ya por encima de esa base mínima.

El choque con los acuerdos previos

Peinado ha recordado que las bases pactadas en 2023 debían adaptarse en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, pero ha subrayado que desde entonces no se han aprobado nuevas cuentas estatales. Por ello, considera que aplicar ahora esta subida supone una vulneración de lo acordado.

La organización rechaza también el argumento de equiparar las bases mínimas de cotización de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general con las de los autónomos. A juicio de la CREEX, esa comparación "es un engaño" porque, según sostiene, unos y otros tienen deberes y derechos distintos dentro del sistema.

Negocios familiares y medio rural

Uno de los aspectos en los que más ha incidido la patronal extremeña es el perfil de los afectados. Peinado ha señalado que buena parte de las personas alcanzadas por la subida serían mujeres del entorno rural que trabajan en pequeños negocios familiares, como bares, colmados o comercios.

Según ha explicado, en muchos de esos casos el cónyuge no puede ser contratado como trabajador asalariado, de modo que la figura legal del familiar colaborador se convierte en la única vía posible. Ahí es donde se produciría una de las mayores distorsiones del sistema.

La paradoja de pagar más que el titular del negocio

La CREEX advierte de que esta modificación puede desembocar en situaciones en las que el titular del negocio siga cotizando por una base de 1.000 euros, mientras su cónyuge, dado de alta como colaborador, tenga que hacerlo por 1.424 euros.

Traducido a cuota, eso implicaría, según los cálculos difundidos por la organización, que el autónomo titular abonaría unos 300 euros al mes y el colaborador alrededor de 435 euros. Para la patronal, se trata de "una auténtica sinrazón" en negocios que, en muchos casos, funcionan con márgenes ajustados y arrastran ya el aumento de otros costes.

El aviso sobre los atrasos

La patronal ha puesto además el foco en el efecto diferido que puede tener esta subida. Peinado ha advertido de que muchos afectados quizá no perciban ahora el incremento si no actualizan voluntariamente la cuota, aunque la medida tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo que podría derivar en que cuando la Seguridad Social revise la situación el próximo año se reclamen de golpe los atrasos acumulados.

En ese escenario, la factura adicional podría alcanzar los 1.620 euros en un solo pago en 2028.

Un momento de presión para el trabajo autónomo

La CREEX enmarca esta crítica en un contexto que considera especialmente delicado para el empresariado extremeño. La patronal sostiene que los autónomos, como parte del tejido empresarial de la región, afrontan ya un escenario de incremento de costes y de incertidumbre económica a distintos niveles.

La organización concluye que la subida de cuotas supone un nuevo golpe para un colectivo muy extendido en Extremadura, donde el pequeño negocio, el autoempleo y la actividad familiar mantienen un peso relevante tanto en las ciudades como en el medio rural.