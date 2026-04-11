Los depósitos bancarios de familias y empresas superan por vez primera los 25.000 millones en Extremadura

Sea por seguridad, liquidez, costumbre o por un poco de cada cosa, los depósitos bancarios siguen suponiendo el mayor soporte del ahorro financiero familiar en Extremadura. Porque aunque otras alternativas como los fondos de inversión y los planes de pensiones han ido ganando peso en los últimos años dentro de las carteras de activos financieros de los hogares, las cuentas a la vista y a plazo siguen siendo los productos más habituales para quienes consiguen que los gastos diarios no se coman la totalidad de sus ingresos mensuales.

El 57% de los ahorradores españoles mantiene un perfil de inversión conservador, de acuerdo a un reciente informe del Observatorio Inverco, que es la entidad que agrupa a las principales entidades relacionadas con los Fondos de Inversión y los de Pensiones. En este contexto, ya de por sí poco dado a arriesgar el dinero a cambio de buscar una mejor rentabilidad, la penetración de otras opciones de inversión no bancarias ha sido tradicionalmente para los particulares menor incluso en Extremadura que en otros territorios. Eso ha facilitado que se mantenga el protagonismo de las cuentas bancarias, que si bien están poco remuneradas, son fácilmente convertibles en efectivo.

Punto de inflexión

Como sucedió en el conjunto del país, el ahorro de los extremeños tuvo un punto de inflexión durante la pandemia. Lo analizó en su momento el Banco de España: el incremento que se produjo entonces tuvo en su mayor parte un carácter forzoso, una vez que las restricciones a la actividad y a la movilidad para contener la crisis sanitaria conllevaron un desplome del consumo. Mientras, del lado contrario las rentas estuvieron sostenidas por medidas de protección social. En un solo trimestre (el de abril de 2020 a junio de ese año), la hucha de las familias y empresas extremeñas en las entidades de depósito engordó en más de 1.190 millones de euros. Un avance trimestral que era desconocido desde hacía más dos décadas en las series estadísticas del Banco de España, ni en términos absolutos ni en los relativos.

No obstante, con posterioridad a este dato, y aunque ha habido varias caídas intertrimestrales, la tónica general ha seguido siendo de aumento sostenido del dinero guardado en los bancos. De hecho, la cifra alcanzada durante el intervalo temporal que abarcó casi todo el periodo de confinamiento por el coronavirus se superó en el último trimestre de 2024, con 1.140 millones de euros de aumento en los tres meses finales del ejercicio. Algo que estuvo cerca de volver a conseguirse en el tramo final del año pasado, según los últimos datos publicados por el supervisor bancario.

Así, entre octubre y diciembre de 2025, el dinero que hogares y empresas (excluyendo instituciones financieras monetarias) de la comunidad autónoma tenían confiado a los bancos en la región aumentó en 974, 4 millones de euros, lo que permitió sobrepasar por vez primera, y con claridad, el umbral de los 25.000 millones (25.413,8 millones a 31 de diciembre).

Cuentas a la vista la mayor parte

Casi todos estos fondos 21.483 millones de euros (cerca de un 85% del agregado) figuran en cuentas a la vista, las que menos rentabilidad ofrecen. Los restantes 3.930,8 millones están consignados en depósitos a plazo.

Los últimos tres meses del año son propicios para que se alcancen los picos anuales de dinero en depósitos. Más que porque la propensión a ahorrar sea mayor que a lo largo de las anteriores fases del año, por otros factores como que diciembre concentra la paga extra de Navidad de los trabajadores o que las empresas acumulan, por distintas causas, una liquidez mayor al cierre del ejercicio. En los últimos 25 años, 20 de las mayores subidas trimestrales de los ahorros en la comunidad autónoma corresponden a este periodo.

No obstante, analizado el conjunto del año, el colchón financiero de los extremeños también aumentó notablemente: 1.485,6 millones de euros desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, un 6,2%.

Dos personas utilizan sendos cajeros automáticos en una sucursal bancaria. / Miguel Ángel Gracia

Por otro lado, está por ver el impacto que tienen a partir de ahora en estas reservas el incremento de los precios que ha traído consigo el inicio de la Guerra en Irán, ya sea porque las familias se vean obligadas a retirar parte de los ahorros para hacer frente al mayor coste de la vida si el encarecimiento se prolonga mucho tiempo, ya sea porque los clientes busquen en otras alternativas financieras a los depósitos una compensación más elevada por su dinero que permita que la inflación no se coma el valor de sus ahorros.

Las deudas con los bancos

En cuanto al crédito vivo que mantienen en estas entidades las familias y empresas de la comunidad autónoma, el montante se situó al finalizar 2025 en 15.371 millones de euros. El saldo en el transcurso del ejercicio (nuevas operaciones de préstamo formalizadas menos las amortizaciones) también fue de alza, con 277,3 millones más. La cifra queda todavía muy lejos de los máximos alcanzados en el periodo final de la burbuja inmobiliaria. En los dos últimos trimestres de 2008 se superaron los 22.000 millones de euros de crédito.