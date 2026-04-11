Ecologistas piden un plan para proteger a las "armas biológicas" de Extremadura contra el Virus del Nilo

Ecologistas en Acción de Extremadura ha reclamado la redacción y aprobación de un plan de manejo específico para aviones, golondrinas y vencejos, a los que considera auténticas "armas biológicas" frente a enfermedades como el Virus del Nilo Occidental o la lengua azul. La petición llega en un momento especialmente sensible para la región, después de que Extremadura haya encadenado en los dos últimos años los peores datos de fiebre del Nilo Occidental.

En 2024 se notificaron 32 casos en la comunidad autónoma y tres personas fallecieron. En 2025 la cifra fue todavía mayor, con 39 casos y cuatro muertes, el balance más alto registrado hasta ahora. En este contexto, la organización ecologista ha defendido que la protección de estas aves insectívoras no puede entenderse solo desde el punto de vista ambiental, sino también como una herramienta complementaria de salud pública.

Aviones, golondrinas y vencejos llenan los cielos de pueblos y ciudades extremeñas con la llegada de la primavera. Según ha señalado Ecologistas en Acción, se trata de especies protegidas por la ley que, además de formar parte del paisaje urbano y rural, desempeñan una función esencial en el control de insectos perjudiciales, especialmente mosquitos comunes y mosquitos tigre.

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Junto a los murciélagos, estas aves representan "el mayor arma biológica" contra la difusión de enfermedades como el Virus del Nilo en las personas o la lengua azul en animales, según ha sostenido la organización, que ha reclamado que su presencia se potencie dentro de estrategias de lucha integrada contra estas amenazas, sobre todo en zonas de vegas, cultivos de regadío y áreas con prevalencia de lengua azul en la cabaña ganadera.

Las vegas, en el centro de la preocupación

El virus del Nilo Occidental es un arbovirus transmitido principalmente por la picadura de mosquitos del género Culex, que se infectan al alimentarse de aves portadoras. En Extremadura, la zona de mayor afectación está siendo la de las Vegas, por la combinación de humedad, superficies de regadío y temperaturas elevadas, factores que favorecen la proliferación del mosquito vector.

La Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos vienen aplicando tratamientos periódicos para reducir la población de mosquitos. Sin embargo, mientras en Andalucía la incidencia se ha contenido de forma muy acusada, con apenas casos y sin fallecidos en 2025, en Extremadura la evolución no ha mostrado una mejoría clara.

Desde la dirección del Servicio Extremeño de Salud se ha informado además a las gerencias de las ocho áreas de salud para que mantengan una situación de vigilancia ante cualquier sospecha de clínica compatible, con el objetivo de reforzar la capacidad diagnóstica y sostener una actitud de alerta frente a posibles casos.

La mayoría de las infecciones en humanos, en torno al 80 por ciento, son asintomáticas. Cuando aparecen síntomas, estos suelen consistir en fiebre, dolor de cabeza o erupciones cutáneas, aunque algunos casos pueden derivar en complicaciones graves, especialmente entre personas mayores o inmunodeprimidas. La transmisión, en cualquier caso, se produce casi exclusivamente por la picadura del mosquito infectado, no por contagio directo entre personas.

Un plan para frenar la pérdida de nidos

Ecologistas en Acción ha reclamado un plan conjunto para estas tres especies, conocidas como "las tres mosquiteras", que concrete medidas de conservación, mantenimiento de sus poblaciones y criterios de gestión. La propuesta se apoyaría, según ha expuesto la organización, en el artículo 60.d de la Ley 8/1998 de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura y en el Decreto 37/2001, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

El objetivo pasa por mejorar su gestión y evitar actuaciones administrativas "arbitrarias", en un contexto en el que cada año siguen eliminándose numerosos nidos o impidiéndose la anidación de estas aves en edificios y entornos urbanos.

La organización ha lamentado que, pese a sus beneficios ambientales y sanitarios, estas prácticas continúen repitiéndose y contribuyan a la disminución de sus poblaciones en la región. También ha recordado que se trata de especies protegidas por el Convenio de Berna, incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y amparadas tanto por la legislación estatal de biodiversidad como por la normativa autonómica.

"El derribo de sus nidos o impedir su anidamiento son acciones también sancionables por el código penal", ha advertido Ecologistas en Acción, que ha insistido en la necesidad de buscar fórmulas de convivencia y conservación, además de consultar siempre con las autoridades ambientales antes de intervenir sobre colonias o nidos.

Campaña en los próximos meses

Para reforzar esta reivindicación, la organización ecologista ha anunciado una campaña que se desarrollará en los próximos meses a través de redes sociales, medios de comunicación, talleres y actividades educativas e informativas.

Con ella, Ecologistas en Acción quiere llamar a la participación, la colaboración y el voluntariado en todas aquellas iniciativas que se impulsen en Extremadura en defensa de estas aves, a las que sitúa no solo como una pieza valiosa del ecosistema, sino también como aliadas naturales frente a una enfermedad que sigue preocupando en la comunidad.